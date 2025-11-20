La comparación entre Cristiano Ronaldo y Mbappé de Courtois que levanta ampollas: "Todavía tiene un poco más de mentalidad de ganador"

Thibaut Courtois ha sido el protagonista en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, donde ha repasado la actualidad del Real Madrid y ha dejado una de las comparaciones más comentadas. El guardameta belga ha analizado las figuras de Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, destacando una diferencia clave en la mentalidad de ambos.

Todavía tiene un poco más de mentalidad de ganador" Thibaut Courtois Jugador del Real Madrid

Preguntado por la diferencia entre ambos como líderes, Courtois ha sido claro. "Yo creo que son dos jugadores diferentes, y yo creo que Cristiano todavía tiene un poco más de mentalidad de ganador, diría que Kylian", ha afirmado. No obstante, ha matizado que ha percibido un cambio en el francés esta temporada: "Este año se ha puesto una marcha más que el año pasado, está tirando mucho del equipo y notas que es un líder".

Un análisis de la situación del club

El portero ha querido restar importancia a las dudas surgidas tras los últimos resultados. "Cuando nosotros empatamos y perdemos un partido, siempre se habla de crisis. Siempre hay más ruido fuera que dentro", ha asegurado. Courtois ha recordado que tropiezos como el de Vallecas son habituales a lo largo de una temporada y que no impidieron ganar títulos en años anteriores.

Sobre los rumores de tensión entre la plantilla y el entrenador, Xabi Alonso, ha sido tajante: "Yo no siento que no hay una buena relación, creo que estamos entrenando bien". Ha calificado esas informaciones como "locas" y ha insistido en que "no es verdad", aunque reconoce que forma parte del ruido que siempre rodea al Real Madrid.

Alamy Stock Photo Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, da instrucciones a sus jugadores durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid en el Estadio Vallecas de Madrid.

Uno de los temas polémicos fue el incidente con Lamine Yamal en el Clásico, y Courtois ha admitido que sus palabras sirvieron de estímulo. "A veces escuchar cosas así, pues, te motivan aún más", ha confesado. El belga ha explicado que necesitaban recuperar "ese fuego otra vez" porque "cuando han ganado, tampoco nos han respetado".

Carácter, futuro y su relación con la prensa

A mí nadie me tiene que mandar, yo siempre he hablado lo que pienso" Thibaut Courtois Jugador del Real Madrid

Courtois también ha abordado su fama de ser crítico en las entrevistas postpartido, algo que nunca le ha supuesto un problema con sus compañeros en el Madrid. "A mí nadie me tiene que mandar, yo siempre he hablado lo que pienso", ha sentenciado, explicando que lo que dice fuera también lo expresa dentro del vestuario. "No es rajar, es un poco decir lo que hay", ha añadido.

El guardameta ha mostrado su faceta más sincera al hablar de su relación con el periodismo deportivo, del que opina que a veces "se busca más la controversia". Incluso se ha atrevido a lanzar un reto a Javier Tebas, presidente de LaLiga, a raíz del polémico partido en Miami: "Me encantaría tener un debate con él de cara a cara". Puedes escuchar la entrevista completa a Thibaut Courtois en la web de COPE.

Alamy Stock Photo THIBAUT COURTOIS del Real Madrid se calienta antes del partido LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano de Madrid y el Real Madrid CF en el Estadio de Vallecas

Mirando al futuro, el portero del Real Madrid no se ve como primer entrenador, pero sí le atrae la idea de formar a jóvenes o crear un departamento de porteros en el club. Con contrato renovado, su idea es retirarse cerca de los "38 o 39" y, si es posible, en el club de sus sueños, del que puedes ver más en su canal de Youtube.

Nombres propios

En un plano más personal, Thibaut Courtois ha confirmado que estará disponible para el próximo partido tras superar una "lesión pequeñita". Además, ha revelado su top 3 de porteros actual, sin incluirse a sí mismo: "Este año está a un gran nivel Oblak, me gusta mucho Alisson y también me está gustando mucho este año Raya".

Finalmente, sobre su legado, ha mostrado un gran respeto por la historia del club: "Hay un santo, que es Iker Casillas, que representa mucho. Solo escuchar tu nombre entre esos nombres siempre es un halago". Su objetivo es seguir ganando trofeos para ser recordado como uno de los mejores porteros de la historia del Real Madrid.