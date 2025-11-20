Santi Cañizares, exguardameta internacional: "Courtois es el mejor portero que han visto mis ojos"

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois ha sido protagonista en el programa de este miércoles de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

xabi alonso

Courtois, a pregunta de Juanma Castaño, ha afirmado que la relación del vestuario del equipo con Xabi Alonso es buena y "no hay ningún problema" con el entrenador.

EFE Xabi Alonso hablando con Vinicius

"Estamos entrenando bien y hay buena relación con el míster. En el vestuario siempre habrá gente que esté un poco descontenta por no jugar tanto, pero en nuestro equipo todo se habla de cara en las reuniones y no hay ningún problema. Leo algunas informaciones y digo "Esto no es verdad, no es así”, pero al final crea ruido", reconoció.

su lesión

Sobre la lesión que le impidió estar con Bélgica dijo: "Estaré bien para el fin de semana. Era una lesión pequeñita, pero tenía que descansar, recuperar y tratarme. Me sorprendió un poco el revuelo que se montó en Bélgica, como que me estaba borrando de la selección, cuando no es así. Si hubiese tenido partido con el Real Madrid tampoco hubiera jugado, porque no podía jugar".

Max Tomlinson/Focus Images Ltd/Sipa USA / Cordon Press Thibaut Courtois durante el Liverpool - Real Madrid de la Champions League

cañizares

Una vez finalizada la entrevista al guardameta belga, el exportero internacional español y actual comentarista de los programas deportivos de COPE Santi Cañizares se deshizo en elogios hacia el portero del Real Madrid y para él, "la mejora de Courtois es evidente desde que llega el fútbol español, desde que llega el Atlético de Madrid".

"Courtois llegó siendo un buen portero, un buen proyecto. Hoy es el mejor portero para mí, el que han visto mis ojos, el mejor portero del mundo, el que mejores condiciones tiene con independencia de títulos y demás. Todo esto tiene que ver con la profesionalidad tan exclusiva, tan diferente que tiene Courtois respecto seguramente a la mayoría de porteros", completó Cañizares.

