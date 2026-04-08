Este es el detalle que marca la diferencia entre la jugada del Brujas-Aston Villa que sí se pitó penalti, con la polémica mano de Pubill no señalada

La jugada entre Musso y Pubill durante los primeros minutos de la segunda parte del Barcelona-Atlético está dando que hablar.

La expedición blaugrana pidió penalti por manos del defensa colchonero, pero el colegiado rumano Istvan Kovacs no señaló la pena máxima, ni tampoco fue corregido desde el VAR.

Desde el primer momento, los seguidores barcelonistas han recordado una jugada en la que sí se pitó penalti.

penalti brujas-aston villa

Fue el 6 de noviembre de 2024, en el partido de la fase de liga de la Champions entre el Brujas y el Aston Villa disputado en el Estadio Jan Breydel. El marcador estaba 0-0 y corría alrededor del minuto 51-52 de la segunda parte.

Emiliano "Dibu" Martínez sacó de puerta de forma corta, tocando el balón hacia su compañero Tyrone Mings, que estaba dentro del área grande.

La mano pitada en el Brujas-Aston Villa

Mings, por un despiste total, al parecer pensó que el saque de puerta aún no estaba en juego y agarró el balón con la mano izquierda como si fuera a colocarlo para sacar.

Los jugadores del Brujas se quedaron mirando incrédulos y reclamaron inmediatamente penalti por mano dentro del área. El árbitro alemán Tobias Stieler, tras una rápida revisión del VAR, señaló el punto de penalti.

diferencias

Durante los primeros minutos del programa de este miércoles de El Partidazo de COPE, el especialista arbitral Pedro Martín explicó la posible diferencia entre ambas jugadas: la pelota estaba fuera del área pequeña.

Imagen de la jugada de Pubill durante el Barcelona-Atlético

"En este caso no estaba fuera del área pequeña. Entonces le das la duda al árbitro", argumentó Pedro Martín.