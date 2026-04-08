¿Fue penalti la mano dentro del área de Pubill en un saque de puerta?: "Error horrible"

Una controvertida jugada ha desatado el debate en Tiempo de Juego cuando en un saque de puerta, Musso le ha pasado el balón con el pie a Pubill y el defensa ha cogido la pelota con la mano para sacar él.

La jugada llegó en el momento en el que el Atlético de Madrid ganaba 0-1 gracias a un golazo de Julián Álvarez de falta directa al final de la primera parte, justo después de que los azulgranas se quedaran con diez por la roja directa a Cubarsí.

EFE BARCELONA, 08/04/2026.- El guardameta del FC Barcelona, Joan García, intenta detener el lanzamiento de falta que ha significado el primer gol del Atlético de Madrid durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona. EFE / Alberto Estévez.

La interpretación arbitral

Según Pedro Martín, el árbitro del encuentro, István Kovács, según el análisis de la jugada, habría entendido que el balón no estaba en juego. La justificación es que el portero le habría cedido el balón al defensa para que este lo pusiera en juego, por lo que no existiría infracción. "Si alguien entiende que el balón no está en juego, pues entonces, no hace falta", se ha argumentado sobre la decisión.

Sin embargo, esta interpretación genera dudas, ya que el balón estaba en movimiento cuando el portero lo soltó. Además, se ha apuntado que la jugada fue revisada, mientras que todo el Camp Nou gritaba 'La UEFA es una mafia' y se veía a Hansi Flick protestando al cuarto árbitro para que se revisara la jugada.

Un riesgo innecesario

Pese a que la jugada no fue sancionada, la acción de Pubill ha sido calificada como una "tontería". Paco González ha calificado la jugada como un "error horrible" y un riesgo innecesario, ya que se expone a que el colegiado interprete lo contrario. La acción ha sido comparada con la de "un niño en el colegio".

EFE BARCELONA, 08/04/2026.- El centrocampista del FC Barcelona Marcus Rashford (c) supera a Juan Musso (i), guardameta del Atlético de Madrid, durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan FC Barcelona y Atlético de Madrid este miércoles en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

Una tontería que podía haber sido penalti" Paco González

La situación recuerda a un episodio similar ocurrido en un partido del Arsenal la temporada pasada, donde una acción parecida sí fue considerada punible. En este caso, aunque se ha calificado la jugada como una "chuminada", se insiste en que el futbolista cometió una imprudencia. "No cometas tonterías, que a veces...", se ha señalado sobre el peligro de este tipo de acciones.