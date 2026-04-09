"El Real Madrid y el FC Barcelona son muy peligrosos cuando tienen todo perdido, porque rompen los partidos y hacen su mejor juego"

El Atlético de Madrid ha conseguido una importante victoria por 0-2 ante el FC Barcelona en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League, disputado en el Spotify Camp Nou. Sin embargo, el resultado no refleja completamente las complejidades del encuentro, un tema que fue analizado en profundidad en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño y su equipo de tertulianos, quienes desgranaron las claves de un duelo lleno de matices.

Un partido condicionado por la roja a Cubarsí

La noche empezó agitada incluso antes del pitido inicial, con el lanzamiento de piedras al autobús del Atlético de Madrid a su llegada al estadio, que provocó la rotura de dos lunas. Ya en el césped, la primera mitad estuvo marcada por la expulsión de Pau Cubarsí en el minuto 41. Tras una entrada sobre Giuliano siendo el último hombre, el colegiado cambió la tarjeta amarilla por roja directa a instancias del VAR, dejando al Barça con diez.

A renglón seguido, un magistral lanzamiento de falta de Julián Álvarez se convirtió en el primer gol del Atlético. La polémica arbitral no terminó ahí, ya que en la segunda parte se reclamó un posible penalti por mano de Pubill que el árbitro no consideró punible. En el minuto 69, Alexander Sorloth amplió la ventaja para los rojiblancos al rematar un centro desde la izquierda, estableciendo el 0-2 definitivo.

EFE El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, a la finalización del encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que han disputado este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona

Heridos, pero más peligrosos

Durante el análisis en la COPE, el exfutbolista Santi Cañizares lanzó una reflexión que sirve como advertencia para la vuelta. Explicó que equipos como el Barça o el Madrid se vuelven impredecibles cuando están contra las cuerdas, ya que su instinto ofensivo se desata sin ataduras conservadoras.

El Madrid y Barcelona cuando tienen todo perdido, porque rompen los partidos y porque hacen su mejor juego"

Según Cañizares, fue precisamente cuando el Barça tuvo "todo perdido en el partido, cuando mejor ha jugado", llegando a merecer el empate. El exportero argumenta que la naturaleza ofensiva de sus jugadores se libera en situaciones límite, afirmando que "El Real Madrid y el FC Barcelona son muy peligrosos cuando tienen todo perdido, porque rompen los partidos y hacen su mejor juego".

Cañizares también advirtió sobre la contundencia, señalando que la falta de efectividad en un partido no es definitiva. "Cuidado con hablar de que no hay contundencia, que de no hay efectividad, porque al domingo siguiente te cambian las cosas", afirmó, recordando que "Ferrán, que lleva sin hacer goles 3 meses, puede hacer 3 goles en un día".

EFE El delantero del Real Madrid Vinicius Junior, durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Bayern Munich disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu

Una victoria con matices

Gonzalo Miró, por su parte, se mostró crítico con la lectura del partido por parte del Atlético. Para el tertuliano, el resultado no es un fiel reflejo de lo que se vio en el campo y la victoria rojiblanca fue más contundente en el marcador que en el juego.

En el fútbol no siempre gana el mejor"

Para Miró, "en el fútbol no siempre gana el mejor", y considera que "el partido de hoy no es para que el Atlético de Madrid lo gane 0-2". Criticó especialmente la actitud conservadora del equipo de Simeone en la segunda mitad, a pesar de jugar "contra un Barcelona con 10 durante 50 minutos" y sin figuras clave como Lewandowski, Pedri o Frenkie de Jong, que salieron del campo.

La eliminatoria queda abierta a pesar de la ventaja de dos goles del Atlético, con un debate sobre si el equipo rojiblanco perdonó la oportunidad de sentenciar o si el Barça demostró que, incluso en inferioridad, tiene recursos para aspirar a la remontada en el Metropolitano.