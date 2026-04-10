Isi Palazón, jugador del Rayo, desvela en El Partidazo de COPE la sorprendente premonición de Iñigo Pérez antes del 3-0 al AEK

El Rayo Vallecano ha puesto pie y medio en las semifinales de la Conference League tras imponerse por un contundente 3-0 al AEK de Atenas. Isi Palazón, autor del tercer gol de penalti, ha repasado en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño una noche que ha calificado como un sueño para el equipo y la afición.

"Quién se iba a imaginar esto", ha reconocido el futbolista. Para Palazón, tanto la temporada pasada como la actual están siendo de ensueño, destacando la sintonía con la afición: "Van con nosotros a muerte, y eso es espectacular".

La premonición de Íñigo Pérez

Una de las anécdotas del partido la ha protagonizado el entrenador, Íñigo Pérez, que vaticinó el resultado en la charla previa. "Nos ha dicho: 'Chavales, vamos a ver si ojalá podamos ganar este partido 3-0, porque sería un golpe de moral muy importante'", ha explicado Isi, aclarando que es un método mental para motivar y no un gesto de arrogancia.

Isi ha descrito a su técnico como una persona "muy emocional y sentimental" y un "fuera de serie" en el aspecto mental. "Entiende mucho al jugador, prepara muy bien los partidos y nos da muchas facilidades", ha asegurado sobre el entrenador, de quien ha dicho que tiene "un futuro muy prometedor".

Pies en el suelo ante 'el infierno de Atenas'

Pese al resultado abultado, el vestuario del Rayo mantiene la cautela de cara a la vuelta. "Hay que tener cuidado con el pensamiento de que ya está hecho", ha advertido Palazón. El jugador ha recordado que "en el fútbol se han visto muchas cosas peores" y que les espera "el infierno que es Atenas" en el partido de vuelta.

El futbolista ha suscrito la filosofía de su entrenador de "generar recuerdos" en los aficionados. Íñigo Pérez afirmó tras el partido que es una de las cosas "más satisfactorias". Algo que Isi ha confirmado al describir su gol: "Lo que he sentido en ese momento de ver a todo el mundo saltando, chillando, gritando, todo el mundo emocionado".

Finalmente, Isi ha confirmado que, pese al éxito europeo, no descuidarán LaLiga, donde su próximo objetivo es "ganar en Mallorca para ponernos con 38 puntos". También ha aclarado que él es el primer lanzador de penaltis y que no habría tenido problema en cederlo si un compañero se lo hubiera pedido.