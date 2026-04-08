el partidazo de cope
Isaac Fouto explica por qué no se pita el polémico penalti de Pubill: "La intención de Musso..."
El colaborador de El Partidazo de COPE detalla la interpretación arbitral y el precedente de la UEFA que avala la decisión de no sancionar la mano
Madrid - Publicado el - Actualizado
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El Spotify Camp Nou ha sido testigo de una noche de alta tensión en la ida de los cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Los colchoneros se adelantaron en el marcador (0-1) con un gol de Julián Álvarez de falta directa, en un partido ya caldeado por la expulsión con roja directa de Cubarsí en la primera parte.
La polémica estalló con una jugada que ha dado la vuelta al mundo. En un saque de puerta, el guardameta del Atlético, Juan Musso, le pasó el balón con el pie a su compañero Pubill, quien lo recogió con las manos dentro del área para volver a ponerlo en juego, desatando las protestas de todo el equipo azulgrana y la grada, que pedían penalti.
La interpretación del árbitro
El colaborador de El Partidazo de COPE, Isaac Fouto, ha arrojado luz sobre por qué no se sancionó la acción. Según Fouto, el árbitro del encuentro, el rumano István Kovács, comunicó a la sala VOR que su interpretación era que el balón no se encontraba en juego en ese instante. Esta decisión, al ser considerada sostenible, impidió la intervención del VAR.
Fouto ha explicado que el colegiado entendió que "la intención de de Musso, del portero del Atlético Madrid, no era poner el balón en juego". Por tanto, al ser una "acción interpretable sostenible en el campo, el VAR no ha intervenido". El periodista ha diferenciado esta jugada de otras acciones, como la roja a Cubarsí, que ha calificado de "insostenible" no revisar.
El precedente que respalda a Kovács
Además, Isaac Fouto ha señalado que la UEFA apoya este tipo de decisiones arbitrales. El organismo se basa en un antecedente muy similar que tuvo lugar en los cuartos de final de la Champions de 2024 entre el Arsenal y el Bayern de Múnich.
En aquel encuentro, una acción casi idéntica protagonizada por David Raya y Gabriel tampoco fue sancionada, y la comisión de arbitraje de la UEFA respaldó la decisión del colegiado. "La UEFA, en este tipo de situaciones, respalda la decisión de no pitar penalti", ha sentenciado Fouto, reforzando la validez de la interpretación de Kovács en el Camp Nou.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.