Dani Senabre analiza el regreso de Cancelo al Barcelona: "Más allá de la relación que tiene el representante con el presidente y con Deco, no le veo mucho más sentido"

El FC Barcelona ha activado la maquinaria para intentar el regreso de Joao Cancelo. Tal y como adelantó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el club azulgrana ya ha cerrado la llegada del portugués después de haber presentado una oferta al Al Hilal de Arabia Saudí. La fórmula propuesta es una cesión hasta final de temporada, asumiendo el Barça una parte del elevado salario del jugador.

LA OPINIÓN DE DANI SENABRE

El regreso de Cancelo al Barcelona fue tema de debate al comienzo del programa de este lunes de El Partidazo de COPE. Entre las opiniones escuchadas en el programa destacó la de nuestro compañero Dani Senabre. Para él, este fichaje no tiene mucho sentido, aunque "no molesta": "A mí también me gustaba mucho Cancelo en ataque, pero…primero es un lateral y el Barça necesita uno o dos centrales".

"El Barça debería haber fichado un central en el momento en el que se va Iñigo y así lo dijimos, no lo ficha y luego se lesiona Christensen. O sea, ya antes de la lesión de Christensen, para mí necesitaba un central y trae a un lateral que además no defiende, que es muy desequilibrante o era muy desequilibrante arriba, pero que atrás era bastante coladero", añadió.

"Yo más allá de la relación que tiene el representante con el presidente del Barça y con Deco, no le veo mucho más sentido. Parece que el salario lo van a pagar desde allí casi todo y tal. Bueno, no molesta, tampoco es un desastre, pero no me parece el fichaje más adecuado", sentenció.

Cancelo aterrizó en Al-Hilal de Arabia Saudí en verano de 2024 después de jugar la temporada anterior en el FC Barcelona.