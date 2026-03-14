Chema Martínez, atleta: "Para evitar que te salgan los uñeros cuando corres, las uñas se tienen que cortar de manera recta"

El atleta Chema Martínez ha vuelto un lunes más a la sección 'Km42' de 'El Partidazo de COPE' para compartir su sabiduría sobre el mundo del running con Juanma Castaño y Joseba Larrañaga. En esta ocasión, el deportista ha abordado uno de los problemas más comunes y dolorosos para los corredores: los uñeros. Martínez ha ofrecido un consejo tan simple como efectivo para evitarlos, una recomendación que puede ahorrar mucho sufrimiento a deportistas de todos los niveles. Puedes escuchar la sección completa en la web de Km42 de El Partidazo de COPE.

La clave, según el campeón de Europa de 10.000 metros, reside en un gesto cotidiano que muchos realizan de forma incorrecta. "Para evitar que te salgan los uñeros cuando corres, las uñas se tienen que cortar de manera recta", sentenció Martínez. El problema surge, explica, "porque lo cortan mal". Detalló que muchos corredores tienden a ser "artistas" y hacen "algún corte raro", lo que provoca que la esquina de la uña "crezca mal, hacia adentro".

Para evitar que te salgan los uñeros cuando corres, las uñas se tienen que cortar de manera recta"

Una vez que la uña empieza a crecer hacia la carne, el impacto repetido de la carrera agrava la situación, generando una dolencia que el propio atleta califica como "horrible". La experiencia de Joseba Larrañaga, presente en el estudio, ha servido para ilustrar la gravedad del asunto, ya que ha confesado que a él le llegaron a "quitar una parte lateral de uña" para solucionar el problema. Por ello, el consejo de Chema es claro: cortar las uñas rectas y, si el problema aparece, acudir "al podólogo rápido".

Alamy Stock Photo Uñas encarnadas en el pie de un hombre, dolor en el dedo gordo del pie.

De las peores cosas que te puede pasar, te digo, un uñero"

La preparación, más allá de los pies

Además de este práctico consejo, Chema Martínez ha respondido a otras dudas de los oyentes. Para quienes preparan una media maratón, ha recomendado entrenar un mínimo de tres a cinco días por semana, con un volumen ideal de unos 50 kilómetros semanales para afrontar la prueba con garantías. Sobre el calzado, y como ya explicó en un artículo anterior sobre cómo elegir la zapatilla perfecta, ha insistido en que una zapatilla con placa de carbono "te va a garantizar que al menos vas a conseguir tu marca" y llegarás más recuperado.

Respecto a si es bueno salir a correr sin haber descansado bien, Martínez ha matizado que depende del motivo. Si es por haber salido de fiesta, es "malísimo". Sin embargo, si la falta de sueño se debe a los nervios previos a una competición, algo habitual en deportistas de élite, el rendimiento no tiene por qué verse afectado. "Hay veces que no has dormido bien [...] y ese día compites de forma increíble", ha asegurado.

Carrera

El atletismo como fuente de inspiración

El programa también ha abordado las similitudes entre el tenis de Carlos Alcaraz y el running. Martínez sostiene que es el tenis, como antes el fútbol con la llegada de Guardiola, el que "utiliza recursos que se utilizan en el atletismo". Técnicas como el uso de bandas elásticas, los saltos de coordinación, el trabajo en cuestas o la gestión de la fatiga con geles y bebidas especiales, que ahora son habituales en otros deportes, "vienen del mundo del atletismo, las maratones donde empezaron a hacerlo".

Esta transferencia de conocimiento no es solo física. La fortaleza mental es "la que diferencia a un gran deportista de un campeón". Martínez ha mencionado el miedo a ganar que paraliza a muchos atletas y ha alabado el cambio de "actitud" de Alcaraz para superar momentos complicados. "Esa parte mental es superimportante", ha concluido el corredor, quien también ha destacado la importancia de adaptar el cuerpo a condiciones extremas, como correr con mucho calor o, como hizo él mismo recientemente, sobre la nieve. Sobre el esfuerzo, Chema ya explicó que correr siempre quema más calorías que quedarse en el sofá.