Negreira y Real Madrid, las palabras 'tabú' que nadie se atrevió a mencionar en el debate Laporta - Font

El último debate electoral entre Joan Laporta y Víctor Font se convirtió en una serie de reproches y ataques personales, en la que los aspirantes repitieron las ideas sobre Leo Messi, la economía de club, el nuevo estadio, la figura de Deco o la honestidad del equipo directivo repetidas durante la campaña.

Así que de poco sirvió que por primera vez en 25 años se celebrara un cara a cara televisivo, que duró alrededor de una hora y cuarto, y los socios indecisos difícilmente pudieron determinar sus preferencias de cara a las elecciones de este domingo.

EFE Joan Laporta y Víctor Font discuten en el último debate previo a las elecciones a la presidencia del Barcelona

Laporta atacó a Font al calificarle de tener una manera de actuar "chapucera", de ser "un trilero", de desestabilizar el club, de "hacer demagogia de la mentira" y de destruir "lo construido entre todos", mientras que Font acusó a Laporta de "manipular la realidad", "confrontar" y "alejar al socio del club".

El periodista de Catalunya Ràdio, Bernat Soler, ha puesto de manifiesto la llamativa ausencia de dos términos clave en el debate deportivo actual: Negreira y Real Madrid. Soler ha destacado que estas dos palabras no surgieron en ningún momento durante un reciente debate, un hecho que ha calificado de sorprendente.

Bernat Soler, con Helena Condis

Una campaña para "ensuciar" al Barça

Según el análisis del comunicador, en Barcelona existe una percepción muy clara. "El nombre de Negreira se se relaciona absolutamente con una campaña, que se entiende que se hace desde el Real Madrid", ha afirmado Soler, para "ensuciar todos los éxitos deportivos de los últimos años" del club azulgrana. Esta vinculación es la que, a su juicio, explica el silencio en torno al asunto.

Ensuciar todos los éxitos deportivos de los últimos años" Bernat Soler Catalunya Radio

Esta situación ha provocado que referirse a ello en la Ciudad Condal sea prácticamente un tema vetado. Tanto es así que el propio periodista ha llegado a asegurar de forma contundente que "es casi tabú".

No obstante, el propio Soler ha matizado que, si bien en el debate principal no se mencionaron, ambos conceptos sí "salieron un poquito" durante una entrevista reciente en la cadena Cope. A pesar de esta breve alusión, ha insistido en que la omisión generalizada sigue siendo muy llamativa.