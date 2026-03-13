Juanma Castaño, sobre el España-Argentina y la Finalissima: "Yo este partido lo quiero en la final de un Mundial, no tres meses antes"

El esperado encuentro entre la selección española y la selección argentina, conocido como la Finalissima, está en serio riesgo de no celebrarse. Previsto para el viernes 27 de marzo, la falta de acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha llevado la situación a un punto de bloqueo casi total.

Sobre este asunto ha opinado Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, donde ha asegurado no ver con malos ojos la posible cancelación. "Si se hubiera jugado, no pasa nada. Yo es que el España, Argentina, lo quiero en la final del mundial, no justo 3 meses antes del Mundial", ha comentado el comunicador.

EFE Trofeo de la Finalissima

El Bernabéu, punto clave del desacuerdo

Según ha informado Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, la RFEF contaba ya con un acuerdo cerrado con el Real Madrid para que el partido se disputase en el estadio Santiago Bernabéu. La elección de la capital respondía a criterios de logística y seguridad, además de la comodidad para los jugadores que militan en Europa, pero la propuesta no ha sido aceptada por Argentina.

La sensación en la Federación Española, según la citada información, es que "Argentina no quiere jugar contra España". Detrás de esta negativa habría un motivo económico, al desaparecer el incentivo que suponía jugar en Qatar, y otro deportivo, ya que la AFA no quiere jugar en "territorio visitante" y teme una posible derrota ante una selección favorita como la española.

Sefutbol La Finalissima estaba previsto que se jugara el 27 de marzo en Catar

España busca dos nuevos rivales para marzo

Pese a la más que probable cancelación de la Finalísima, desde la RFEF aseguran que la Selección Española jugará igualmente en las fechas FIFA de marzo. "Va a haber partido de la selección el 27 de marzo", afirman con rotundidad desde la federación, incluso si deben encontrar un rival a última hora.

A este contratiempo se suma otro más: el partido amistoso previsto para el lunes 30 de marzo contra Egipto también ha quedado descartado por solidaridad con el conflicto de Oriente Medio. De este modo, la dirección deportiva de la selección se ve obligada a trabajar a contrarreloj para encontrar dos nuevos oponentes para los compromisos internacionales de marzo.