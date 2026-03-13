Joseba Larrañaga, y el 'manicomio' de los opinadores del Real Madrid: "En este programa, hace una semana, se daba por favorito al Celta..."

El periodista Joseba Larrañaga ha sido muy crítico en 'El Partidazo de COPE' con el entorno mediático del Real Madrid. El comentarista no ha dudado en calificar el ambiente que rodea al club blanco como algo fuera de lo normal, afirmando que "todo lo que se comenta alrededor del Madrid es propio de un manicomio".

Una montaña rusa de opiniones

Larrañaga ha recordado la reciente visita a Lisboa para enfrentarse al Benfica. Tras la victoria por 0-1, ha señalado que "al día siguiente se dijo que el equipo había recuperado el empaque, la actitud, que habían corrido, que a partir de ahora sí". Sin embargo, el posterior empate en el partido de vuelta cambió drásticamente la percepción.

Una situación similar ocurrió con el partido del Getafe, resuelto también con un ajustado 0-1. El colaborador de COPE ha querido evidenciar estos bandazos en la opinión recordando lo que se decía hace apenas una semana, antes del partido de Liga contra el Celta de Vigo. "En este programa, la mayoría de la gente estaba dando como favorito al Celta", ha explicado.

Crisis para Florentino Pérez

En aquel momento, el pesimismo era tal que se vaticinaba un futuro muy oscuro para el club. Larrañaga ha destacado cómo se "hablaban de los 3 meses que le iban a esperar a Florentino Pérez, porque en marzo se le había acabado LaLiga y la Champions". Una crítica directa a la falta de estabilidad en el análisis que rodea al Real Madrid.