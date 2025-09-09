Carlos Alcaraz desvela sus nuevos tatuajes tras ganar el US Open: "Prometí que me iba a hacer..."

Carlos Alcaraz ganó en Nueva York su segundo US Open, su sexto Grand Slam y lo hizo de nuevo ante Jannik Sinner, en la que fue la tercera final de un grande entre los dos. Esta vez fue diferente y el de El Palmar dominó prácticamente durante las 2:42 horas que duró el encuentro.

EFE Carlos Alcaraz durante la final del US Open

Un Carlos Alcaraz que durante todo el torneo fue muy superior a sus rivales, tan solo cedió un set durante todo el torneo, el segundo de la final ante Sinner. La victoria no solo significó un nuevo trofeo para sus vitrinas, si no que el español recuperó el número 1 del mundo del circuito ATP.

Ya es tradición que el tenista murciano se tatúe los logros que va consiguiendo durante su carrera. En el primer US Open que ganó, allá por septiembre de 2022, una fecha que pasó a formar parte de su antebrazo, al igual que la Torre Eiffel tras ganar su primera Copa de los Mosqueteros.

EFE Carlos Alcaraz besando el trofeo del US Open

¿Qué nuevos tatuajes tiene preparados carlos alcaraz?

Alcaraz reconoció al micrófono de El Partidazo de COPE y de Ángel García los tatuajes que se quiere hacer para celebrar esta nueva victoria: “Cuando gané el primer Open no me hice nada, solamente la fecha... tengo que ponerme algo. Yo creo que me pondré dos cosas porque al principio de semana prometí que me iba a hacer, creo que era una parte del puente de Brooklyn, entonces yo creo que eso y la estatua de la libertad ”. Lo que no fue capaz de desvelar es la ubicación donde lucirá una nueva gesta de su carrera en forma de tinta.

