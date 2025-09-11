Manolo González, en El Partidazo de COPE: "Yo no me iría al Barcelona"

El Espanyol está siendo uno de los equipos sorpresas en las tres jornadas disputas de Primera División después de sumar siete puntos de los nueve disputados y ocupar la quinta plaza en la clasificación. En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño entrevistó a su entrenador, Manolo González: “Lo que más me gusta es estar con mi familia pero pienso mucho en el fútbol y la cabeza se me va. Veo bastantes partidos. Si quiero saber cómo están los cedidos o los del filial, tengo que estar al día. En casa estamos bastante al margen de las redes sociales, no tengo ni yo ni mis hijos. Intento ver o leer lo mínimo para estar más tranquilo. Estar al margen te ayuda a decidir mejor y a estar más tranquilo”.

EFE Los jugadores del Espanyol celebran la victoria tras el partido de la primera jornada de LaLiga que RCD Espanyol y Atlético de Madrid jugaron este domingo en el RCDE Stadium

Sobre el gran comienzo de temporada, reconoció lo contento que está: “Estoy muy contento con el equipo, pero queda mucho y el año pasado se nos complicó la vida. Yo soy optimista, sabía que el comienzo era difícil, pero siete de nueve con los rivales que hemos tenido está muy bien”. El entrenador perico reconoció que le gusta “Valverde, Arrasate, Iñigo Pérez. Flick me gusta, me parece muy buen entrenador y una persona muy coherente; es sensato, que a veces en este mundo cuesta más”.

Santi Cañizares le preguntó sobre la decisión de Joan García de fichar por el Barcelona: “Entiendo a todo el mundo. Yo no me iría al Barcelona, pero entiendo la decisión de todo el mundo. Me mandó un audio, le contesté y no hemos vuelto a hablar. No comparto su decisión pero lo respeto. Es el mejor, es un portero top mundial y eso no cambia por cambiar de equipo. Cada uno puede firmar por quien quiera pero es un jugador de la casa y era muy querido, por eso se le ha dado tanta trascendencia. Si hubiera venido del Barcelona al Espanyol, habría pasado algo parecido”.

El Barcelona no jugará el domingo ante el Valencia en el Camp Nou y Manolo González reconoció que “No me imagino al Espanyol dejándole el estadio al Barcelona. Al revés tampoco pasaría”. Sobre si lo de Joan García podría repercutir en los ambiente de los derbis, dijo que “no creo que pase nada”.

Sobre si Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo, dijo que "Decir que es el mejor del mundo es muy atrevido, para eso tienes que estar una serie de años a ese nivel; pero es de los mejores. Hay tres o cuatro jugadores ahora en un escalón parecido".