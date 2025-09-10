Este jueves se hará oficial que el Metropolitano acogerá la final de la Champions League de 2027

La UEFA sigue dando pasos importantes de cara al futuro. Una vez sorteado el calendario de una fase regular que comenzará el martes de la semana que viene, el organismo presidido por Ceferin se reunirá este jueves en Tirana y hará oficial algo con lo que se llevaba hablando hace tiempo: el Riyadh Air Metropolitano será el escenario de la final de la Champions de 2027. Hay que recordar que la de este año se jugará en el Puskás Aréna de Budapest.

mismo escenario que 2019

Hace ocho años y en septiembre de 2017, la UEFA hizo oficial a través de comunicado que la final de la Champions de 2019 se iba a jugar precisamente en el Riyadh Air Metropolitano. Los equipos que jugaron esa final en el templo colchonero fueron el Liverpool y el Tottenham. El equipo entrenado por aquel entonces por Jürgen Klopp ganó al conjunto del norte de Londres con los goles de Salah y Origi levantó 14 años después el trofeo de la máxima competición a nivel de clubes del fútbol europeo.