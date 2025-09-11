López Cerrón, de la UCI, a los manifestantes de La Vuelta: "No querrán que el ciclismo arregle lo que no arregla la política"

El Partidazo de COPE quiso saber más sobre la llamada al boicot que pesa, una vez más, sobre La Vuelta a su paso por Valladolid.

La crono individual prevista por las calles de la capital vallisoletana ha visto reducido su recorrido ante la amenaza de nuevas manifestaciones de pro palestinos, que han sido llamados a boicotear la prueba por representantes políticos como el de Podemos, Pablo Fernández.

Juanma Castaño invitó a José Luis López Cerrón, miembro de la UCI, que lamentó la medida tomada por La Vuelta para evitar problemas que puedan perjudicar a los participantes. López Cerrón confirmó que el asunto se ha tratado en los últimos días en la Unicón Ciclista Internacional, sin que se haya podido hacer gran cosa: "El trato va un poco por lo que dice el comunicado. No hay sanciones contra Israel ni ningún deportista israelí, y no hay motivos por lo tanto para expulsar al equipo de La Vuelta".

También confirmó las conversaciones con el equipo israelí que forma parte de la ronda española: "el patrón del equipo quiere acabar La Vuelta y no hay mucho más que discutir".

También lamentó el afán de los manifestantes pro palestinos que buscan el boicot "mientras las instituciones están de perfil. Lo que no se puede pedir es que el ciclismo arregle no que no arreglan los mismos políticos".

Por otra parte, tiene claro que lo mejor es que La Vuelta llegue el domingo a Madrid: "No es bueno suspender. Sé que hay miedo en Madrid pero quiero ser optimista y pensar que la crono en Valladolid se celebrará sin más problemas".

Cree que las palabras del representante de Podemos en Castilla y León "son una forma de incitar al odio" y que, en el caso de que suceda algo, tiene claro que "la responsabilidad no será de nadie, o estará muy dividida".