Darwin Rodríguez y Enoc Solves, cara a cara en El Partidazo de COPE antes de pelear por el cinturón de WOW 22 en Madrid

Los dos luchadores de WOW 22 se citaron junto a Juanma Castaño tres días antes de su pelea en el Madrid Arena

Tres días antes de verse las caras en el Madrid Arena en su pelea por el cinturón de su categoría, Darwin Rodríguez y Enoc Solves se citaron en El Partidazo de COPE junto a Juanma Castaño.

Ambos se enfrentarán en la noche de este sábado 13 de septiembre en la capital de España en un combate a cinco asaltos por el título de peso semipesado de WOW 22.

Se prevé lleno en el Madrid Arena. Es uno de los espectáculos más vivos de España y de Europa en el mundo de la MMA.

Enoc Solves, 41 años, es la experiencia contra la juventud: "Darwin es más joven y más guapo, solo me falta pelearme con él. Los años están ahí y me encuentro bien. No entreno a un nivel de alguien de 41, los jóvenes tiran mucho de mí". En 16 años peleando, pierde la cuenta de cuántos puñetazos lleva repartidos: "Casi tantos como los recibidos", dijo.

Darwin lleva doce años peleando: "Soy tranquilo, no soy una persona alterada. Tampoco hace falta llevar los golpes y las cicatrices en la cara", se presentó.

Para Enoc, la pelea forma parte de su vida: "La vida son cuatro cosas, y una es luchar. Mi madre nunca ha visto una pelea, pero a mí me llama tanto que no veo el momento de retirarme. De hacerlo quiero que sea en buen momento y no en una UCI".

Darwin, como buen canario, cuenta con la lucha canaria en sus orígenes y en su familia: "Mi padre era luchador, y tengo dos tíos que fueron luchadores de lucha canaria". Entrena las horas que puede: "Hay días que una hora porque no da el día para más; otros, hasta tres". Enoc se lo 'monta' de otra manera: "Tengo todo el tiempo del mundo para entrenar y para el gimnasio". Además, se divierte instruyendo a militares "para que aprendan a atacar. Me han contratado de la OTAN".

La gran pregunta es quién ganará el sábado en el Madrid Arena. Darwin tiene claro que "con pesos altos será dificil completar los cinco asaltos. La pelea acabará con un KO". Enoc lo deja en manos de las apuestas: "en internet dicen que el favorito es Darwin..."