Carlos Alcaraz, en El Partidazo de COPE: “Aún tengo mejor tenis que mostrar”

Carlos Alcaraz se proclamó este fin de semana campeón del US Open por segunda vez en su carrera, después de ganar a Sinner y arrebatarle el número 1 del mundo. Ángel García entrevistó al tenista murciano, con su copa de campeón: “Es muy bonita, siento felicidad, plena felicidad por conseguir el objetivo que nos marcamos, otro Grand Slam, ser número uno... Pues la verdad es que la felicidad es muy, muy grande ahora mismo”.

EFE Carlos Alcaraz abraza el trofeo del US Open tras ganar a Sinner.

Alcaraz reconoció los tatuajes que se quiere hacer para celebrar esta nueva victoria: “Cuando gané el primer Open no me hice nada, solamente la fecha... tengo que ponerme algo. Yo creo que me pondré dos cosas porque al principio de semana prometí que me iba a hacer, creo que era una parte del puente de Brooklyn, entonces yo creo que eso y la estatua de la libertad ”.

El español ha reconocido, después de hacer un torneo prácticamente perfecto en el que solo ha perdido una set y fue en la final, que todavía no está en su mejor momento: “Sinceramente, no pienso que haya llegado todavía a mi mejor versión. Obviamente, yo creo que ahora mismo estoy en en mi mejor versión de la carrera que llevo, pero no en el nivel más alto al que Carlos Alcaraz puede llegar. Estamos trabajando para que pueda llegar, pero aún creo que tengo mejor tenis que mostrar”.

Ángel García le enseñó una foto suya de hace años en la que publicaba una raqueta, unas monedas y unas bolsas de patatas: “Es una publicación de cualquier chiquillo joven, sin tener claro la repercusión que puede llegar a tener. 'Dinero, raqueta, patatas, lo tengo todo. Jajaja'. Y efectivamente es que no necesito más. De pequeño, yo creo que no necesitamos mucho y eso es lo que hay que aprender también porque tampoco necesitamos muchísimas cosas para ser feliz, para estar contento. Ahora mismo, tengo lo mismo, pero en magnitud”.

Por último, Alcaraz contó lo que le preguntaría su 'yo' de niño al actual, tras haber ganado seis Grand Slams: “Si es feliz. Yo creo que esa es la pregunta que le haría, aunque tenga muchos títulos. Si está disfrutando como disfrutaba cuando tenía 11 años en la pista. Y sí, estoy feliz”.