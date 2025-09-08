La divertida reacción de Carlos Alcaraz cuando Sabalenka le llama por otro nombre durante una entrevista: "Son las nueve de la mañana..."

Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz se divirtieron durante una entrevista conjunta que ambos, como flamantes campeones del US Open de tenis, concedieron al programa The Today Show, de la NBC, en Estados Unidos.

Más allá del tono desenfadado de la charla, ya no solo entre ambos, sino con los colaboradores del programa, se ha viralizado el momento en que Sabalenka le cambia por completo el nombre a Carlos Alcaraz, y le llama 'Jannik', que no es otro que el nombre del rival del tenista de El Palmar en la final del Grand Slam norteamericano.

En el momento del lapsus, Sabalenka le invita a Alcaraz hacer un vídeo juntos para Tiktok y es cuando llega el 'tierra, trágame'.

"Tengo que hacer un Tiktok con Jannik", reveló Sabalenka, que no sabía dónde meterse, al tiempo que provocaba el 'cachondeo' de los presentes, incluído el propio Alcaraz, que hizo un primer amago de levantarse, y que reaccionó quitándole hierro al desliz de la tenista porque "son las nueve de la mañana, no te preocupes".

"No, no he oído nada", añadía entre risas Alcaraz al tiempo que su compañera preguntaba si ese momento de la entrevista "¿podemos cortarlo? ¿se puede?"

Cargando…

Con todo ese buen 'rollo' entre ambos, salió después un vídeo no menos divertido, publicado en el canal de Tiktok de Sabalenka en el que los dos bailaban con el trofeo en las manos y con el 'Made for me' de Muni Long de fondo.