Toni Freixa niega problemas económicos en el Barcelona: "Os gusta contar eso desde Madrid y LaLiga, es un discurso contra el Barça"

En el momento en que Toni Freixa volvía a charlar con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, justo se conocía una noticia que publica The Times que asegura que la UEFA podría sancionar al Barcelona por incumplir el Fair Play financiero de forma reincidente.

Los azulgranas ya fueron multados con 500.000 euros por haberlo incumplido la temporada anterior, y ahora podría volver a ser sancionado, esta vez con una sanción deportiva, que podría traducirse en tener límite de jugadores para competiciones europeas o una pérdida de puntos de cara a la temporada que viene.

Freixa eludió hablar de dicha noticia porque, asegura, que "el Barça no ha sido notificado absolutamente de nada, que yo sepa. Esto es de primero de derecho, es básico, a nadie se le sanciona sin darle la oportunidad de defenderse", comentó antes de empezar a tirar de ironía: "¿Esto tiene que ver con el título provisional de Liga porque Osasuna iba a impugnar?"

Joan Laporta dentro de Luz de Gas

Elías Israel pidió a Toni Freixa no rebajar la importancia de la noticia por la circunstancia de que el Barcelona "es recurrente que tenga problemas económicos, y es una realidad. Cada vez que se acerca un final de mercado o cuando se acerca un organismo a tomar decisiones, pues hay problemas", defendió el periodista.

"El Barça no tiene ningún problema económico", aseveró Freixa. "A vosotros os gusta contar eso, pero el Barça no tiene ningún problema económico porque es un club universal que ahora mismo cualquier ciudadano del mundo que le gusta el fútbol quiere venir a Barcelona a ver".

EFE Dani Olmo celebra el último gol de LaLiga, desde el punto de penalti: el 0-3 del Barcelona al Athletic

Pese a que LaLiga no permitió inscribir a Dani Olmo por problemas financieros, o la UEFA ya sancionó al Barcelona por problemas del mismo ámbito, Freixa niega la mayor: "Se ha creado un discurso en torno al Barça que yo niego la mayor. El Barça no tiene ningún problema económico", insistió. "El discurso de que el Barça tiene problemas económicos viene de Madrid y viene de LaLiga, y al final el Barça tiene que defenderse. A Olmo no se le inscribió porque Tebas no quiso".

Freixa cree que hay una razón de fondo para hacer este discurso contra el club azulgrana: "Esto tiene que ver con el discurso, el relato. El Barça ha ganado tres títulos y ya no se habla de esto. Ahora se habla de otras cosas. Automáticamente la noticia del Barça es que tiene problemas económicos", lamentó.

Pese a que Juanma Castaño sugirió que Freixa ha radicalizado su discurso en El Partidazo de COPE, el ex directivo del Barça alegó que su papel es el de "defender mi club" en un momento en el que "el Barcelona está donde nadie lo esperaba y por eso los ataques son contínuos".