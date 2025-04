El gran enfado de Tebas con la decisión del CSD sobre Dani Olmo: "Política"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha expresado su "total desacuerdo con el criterio adoptado en el caso de las licencias del FC Barcelona" por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD), que estimó el recurso del club catalán y confirmó la inscripción de sus jugadores Dani Olmo y Pau Víctor.

En un mensaje publicado este sábado, Tebas señala que tras "varias horas analizando con calma la resolución del CSD", su decisión de anular el acuerdo de la Comisión de Seguimiento le parece "jurídicamente desproporcionada y excesivamente formalista", algo que manifiesta "como jurista".

"LaLiga denegó el visado previo a través de LaLiga Manager, conforme a los procedimientos automatizados desde hace muchas temporadas y reconocidos oficialmente por el propio CSD. Esa decisión fue tomada por el órgano competente y decisión que no ha sido impugnada por nadie y sigue siendo plenamente válida según mi opinión", apunta.

"Aun así", continúa el dirigente de LaLiga, "el CSD decide anular un acuerdo posterior de una Comisión que simplemente constató esa realidad previa, como si fuera ella quien tomó la decisión original". "Eso no solo es incorrecto: es forzar la literalidad de una frase ('acuerda no conceder') para convertirla en el centro de una nulidad por 'incompetencia manifiesta'", señala.

Por lo tanto, entiende que se está "ante un claro caso de formalismo extremo, donde se ignora lo esencial -que la decisión ya estaba tomada conforme a derecho (Dirección de competiciones)- y se sobredimensiona una redacción para justificar una intervención que, honestamente, parece más política que jurídica".

Tebas cree que "esto no va solo de una resolución concreta" sino de "defender la coherencia del sistema, el respeto a los procedimientos técnicos y la seguridad jurídica", ya que opina que "si cada acto automatizado, válido y no recurrido, puede quedar en el aire por cómo se redactó un acta posterior" se entra "en un terreno muy peligroso". "Desde LaLiga seguiremos defendiendo nuestras competencias y nuestros procesos, no por orgullo institucional, sino por responsabilidad con el deporte profesional español", agrega el presidente de LaLiga, organismo que anunció el jueves que recurrirá ante la justicia ordinaria la resolución del CSD.