Según 'The Times', la UEFA podría sancionar al Barcelona por incumplir el 'fair play' financiero

El Barcelona podría sufrir una sanción por parte de la UEFA por haber vuelto a incumplir el 'fair play' financiero. Los azulgranas ya fueron multados con 500.000 euros por haberlo incumplido la temporada anterior, y ahora podría volver a ser sancionado, esta vez con una sanción deportiva.

El colaborador de El Partidazo de COPE, Manu Sánchez, explicó en el programa cuál es la información de diario 'The Times' sobre esa posible sanción:

"The Times publicó que al Barcelona le va a caer una sanción por ser reincidente en violación del 'fair play' financiero de la UEFA. El diario 'The Times' explica que el Barcelona habría dado información incorrecta en sus cuentas; a la hora de publicar exactamente cuáles son los ingresos del club, pues la venta, en este caso, de los derechos televisivos, el 10% de la venta de sus derechos televisivos que realizó a 25 años en 2022, la habrían calificado de una forma que no es correcta dentro de las regulaciones de la UEFA. Al hacerlo una vez, les cayó una sanción de 500.000 euros, ellos la apelaron al Tribunal de Arbitraje Deportivo, no ganaron y tuvieron que abonar esa cantidad; y según el diario han vuelto a cometer una irregularidad de este tipo y por lo tanto ahora se podrían enfrentar a una sanción que ya no sería únicamente financiera, sino que sería deportiva. 'The Times' habla de una sanción que podría ser o que les limite el número de jugadores que podrían utilizar en competiciones europeas o que incluso podrían acarrear una pérdida de puntos la temporada que viene".