Alfredo Relaño: "Xabi Alonso parece que está en plan pelota con Florentino, nunca había hablado de los árbitros y ahora sí lo hace"

El Real Madrid alcanzó los octavos de final de la Copa del Rey tras vencer al Talavera 2-3, en un partido en el que el equipo blanco terminó pidiendo la hora después de que el equipo local le marcara dos goles en los últimos minutos del choque disputado este miércoles.

XABI ALONSO JUSTIFICA EL SUFRIMIENTO

Sobresalto que Xabi Alonso justificó como "cosas que pasan en la Copa". "Han sido estas cosas que pasan en la Copa. A nosotros y otros equipos. Con el 1-3 hemos concedido un gol y han apretado. El Talavera se ha venido arriba y no marcar ese 0-3 dejó el partido abierto", explicaba el técnico tolosarra en rueda de prensa.

EFE TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), 17/12/2025.- El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que Talavera CF y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio de El Prado. EFE/Manu Reino

Y añadía: "Ha sido una eliminatoria competida, emocionante y hemos cumplido el objetivo que era pasar".

El entrenador del Madrid quiso ir más allá y dijo: "Me voy satisfecho y contento. Nos ha faltado continuidad y ser más constantes. Y debemos aprender a cerrar los partidos porque pueden pasar estas cosas; debemos ser más maduros".

LA SITUACIÓN DEL REAL MADRID

Alfredo Relaño analizó en El Partidazo de COPE la situación del Real Madrid tras el susto en Talavera y dijo: "La impresión ha sido muy mala y creo que el partido de hoy ha sido una derrota moral, sobre todo por el desplome del final. La impresión que queda es la del final, donde había pasividad, desistimiento y desinterés que ha provocado ese susto tremendo".

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé en el campo del Talavera, en Copa del Rey

El comentarista quiso ir más allá y señaló a Xabi Alonso. "Del partido queda la sensación de que no puede. Parece que está desconcertado, hundido y que no le sale nada", aseguró sobre la figura del entrenador del Real Madrid. Y agregaba: "Se le ve afligido en la mirada. No se le ve como a un líder poderoso y esa frialdad en las ruedas de prensa no le ayuda tampoco, porque parece desinteresado".

¿QUEDA MÁS TOCADA LA IMAGEN DE XABI ALONSO?

Alfredo Relaño también quiso examinar la imagen de Xabi Alonso y comentó: "Es llamativo cómo quiere aferrarse y parece que está en plan pelota. Porque nunca había hablado de los árbitros y ahora sí lo hace para ver si así mejora la imagen que Florentino tiene de él".

Xabi Alonso y Florentino Pérez, durante la presentación del tolosarra como entrenador

Y para finalizar: "Me parece que está perdiendo crédito entre sus mejores partidarios. Y hasta hace poco decía lo contrario y resulta que ahora toca meterse con el Barcelona y en el tema de Negreira. Esa no es la personalidad que se espera de él, ni de un líder, ni de una persona seria".