Gonzalo Miró compara a Athenea del Castillo con un jugador del Atlético: "Se ha ganado a pulso esa etiqueta"

En pleno análisis de la semifinal de la Eurocopa femenina que enfrentó a España con Francia, el debate sobre Athenea del Castillo volvió a encenderse en los micrófonos de El Partidazo de COPE. ¿Debería ser titular la jugadora del Real Madrid o está más cómoda en el papel de revulsiva? La discusión se tornó más intensa cuando Gonzalo Miró hizo una comparación directa con un exjugador del Atlético de Madrid, hoy en Tigres de México.

Más sobre la Eurocopa Femenina David Sánchez señala al gran responsable de que España juegue la final de la Eurocopa femenina: "Una vez más gracias al Barça y a la Masía"

"Hay futbolistas que se han ganado a pulso esa etiqueta de revulsivo", señaló Miró. "En el Atlético de Madrid, Ángel Correa tuvo muchas oportunidades como titular y nunca demostró lo suficiente como para asentarse. Con Athenea me pasa algo parecido: cuando ha salido desde el inicio, no ha sido tan diferencial".

Las palabras del comentarista no pasaron desapercibidas. Su intervención abrió una línea de reflexión sobre el rol de jugadoras que, como Athenea, destacan cuando entran desde el banquillo, pero no terminan de consolidarse en el once titular. Aunque reconoció su capacidad para agitar los partidos, Miró puso en duda si puede rendir al mismo nivel durante los 90 minutos.

Alexia-Athenea-Montse Tomé

Durante el programa conducido por Joseba Larrañaga, el análisis colectivo abordó también el rendimiento de Alexia Putellas, cuya presencia en el equipo titular sigue generando discrepancias entre analistas y aficionados. “Yo eché de menos a Alexia”, confesó el propio Larrañaga, a lo que Luis García respondió: “Sí, pero estuvo desaparecida”.

EFE La alemana Elisa Senss (izq.) en acción contra la española Alexia Putellas durante el partido de semifinales de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025 entre Alemania y España.

Andrea Peláez, una de las voces más críticas, amplió el foco hacia el contexto general del equipo: “Hay mucho debate sobre si Athenea debería ser titular. Hay gente que piensa que algunas futbolistas funcionan mejor como revulsivo, que si la pones desde el inicio, no va a ser tan diferencial”.

La reflexión conectó con un viejo dilema del fútbol profesional, tanto masculino como femenino: el de los jugadores que nunca logran sacudirse esa etiqueta. “Pasa también en el masculino”, apuntó Guille Uzquiano, “y hay futbolistas que no se la quitan nunca”.

EFE La española Athenea del Castillo yace en el suelo durante el partido de semifinales de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025 entre Alemania y España, en Zúrich.

Para Peláez, sin embargo, el caso de la atacante cántabra merece otro enfoque: “Me da pena que le pase eso a Athenea porque yo creo que podría hacer más. Yo pienso que merece un puesto en el 11, pero claro, es difícil sentar a Mariona Caldentey o a Claudia Pina”.

Lo que se espera en la final

Con la final a la vuelta de la esquina, la seleccionadora Montse Tomé se enfrenta a una de las decisiones más complejas de su etapa al frente del equipo nacional: mantener a jugadoras de peso como Alexia Putellas o apostar por la frescura y el desequilibrio de Athenea del Castillo, que volvió a revolucionar el partido ante Francia desde el banquillo.

Aunque Putellas cuenta con un historial intocable y sigue siendo un símbolo del fútbol femenino español, su rendimiento actual genera dudas. “Es verdad que Aitana aparece por el gol”, dijo Miró, “pero para mí las mejores jugadoras de España no estuvieron. Eché de menos a Alexia”.

El caso de Athenea divide opiniones, pero hay consenso en algo: cuando entra en el tramo final, cambia el ritmo y el tono del partido. Si Montse Tomé se atreverá a darle el protagonismo desde el primer minuto o la seguirá reservando para momentos clave, es una de las grandes incógnitas de cara a la gran cita.