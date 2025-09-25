Las sensaciones de Mario Suárez, exjugador del Atlético, para el derbi contra el Real Madrid: "Si empieza ganando..."

El Atlético de Madrid sufrió y mucho para ganar al Rayo Vallecano 3-2 antes del derbi contra el Real Madrid de este próximo sábado. Un triunfo que el equipo rojiblanco logró gracias al 'hat-trick' que metió Julián Álvarez.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Atlético celebran la victoria contra el Rayo Vallecano.

julián álvarez rescata al atlético antes del derbi

El delantero argentino fue el encargado de poner el 1-0 en el marcador. Sin embargo, el conjunto entrenado por Íñigo Pérez se envalentonó y consiguió remontar con un golazo de Pep Chevarría antes del descanso y con un rápido contragolpe que finalizó Álvaro García.

Con el 1-2 el partido se puso cuesta arriba para los pupilos de Diego Pablo Simeone, pero dos genialidades de la 'Araña' hicieron enloquecer al Metropolitano en los últimos minutos del encuentro.

EFE Julian Álvarez en uno de sus goles frente al Rayo

Tres goles de Julián que sirvieron para que Simeone le halagara a la conclusión del partido. "Es el mejor que tenemos", dijo el entrenador del Atlético.

MARIO SUÁREZ

Juanma Castaño preguntó a Mario Suárez en El Partidazo de COPE si firma, tras haber ganado al Rayo Vallecano, empatar este próximo sábado en el derbi contra el Real Madrid, y el exfutbolista rojiblanco fue muy tajante con su opinión.

EFE El Real Madrid llega al derbi con pleno de victorias y como líder en solitario con 18 puntos.

"Yo creo que el pesimismo del que estáis hablando puede ser que sea por los pitos que se han escuchado en el Metropolitano cuando se ha complicado el partido. Y creo que ha habido partidos esta temporada en los que el Atlético ha jugado bastante mejor que hoy, pero ha ganado porque su estrella, Julián Álvarez, ha metido un 'hat-trick'", explicaba el comentarista.

Y añadía: "El derbi es un partido en el que puede pasar cualquier cosa porque son partidos en los que no existe el cansancio. Aunque todo dependerá de cómo empieces. Pero sí, creo que si el Real Madrid empieza ganando, será muy difícil que el Atlético remonte".

Juanma Castaño le preguntaba si también piensa que el Real Madrid es favorito y Mario Suárez respondía sin temor. "El Atlético debe salir sin complejos. Pero pienso que el Madrid está mejor y es favorito para ganar La Liga igual que el Barcelona. Al Atlético hay que exigirle que pelee hasta el final y, para eso, tiene que salir a ganarle al Madrid y reducir esa diferencia de puntos", dijo para finalizar.