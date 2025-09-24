Pedro Martín resuelve la duda con la posible expulsión de Koke: "Parecida a la de Carvajal"

El Atlético de Madrid ha afrontado este miércoles contra el Rayo Vallecano un nuevo examen liguero. El inicio del equipo rojiblanco, tras cinco jornadas, es el peor desde la temporada 2009-10 y también en la era Simeone. Los pupilos del técnico argentino solo han sumado 6 puntos y ya se encuentran a 12 del líder, el Real Madrid.

El 'Cholo' no tiene margen de error y busca soluciones antes del derbi madrileño de este sábado contra el conjunto madridista. Griezmann, Molina y Javi Galán han sido las principales novedades de un once titular en el que no están Giuliano Simeone, Nico González o Lenglet.

EL ATLÉTICO SUFRE CONTRA EL RAYO VALLECANO EN EL METROPOLITANO

El dominio del Atlético fue absoluto en los primeros compases del partido y encontró el premio del gol en el minuto 15. Llorente puso un gran centro desde la derecha y en el segundo palo apareció Julián Álvarez para marcar el 1-0 con una volea al primer toque.

EFE Julián Álvarez celebra el primer gol frente al Rayo Vallecano

El guion del partido no cambió, aunque los pupilos de Simeone no volvieron a pisar más el área de un Rayo que en el minuto 35 pudo empatar en una cabalgada de Fran Pérez que culminó Alemao con un remate por encima del larguero de la portería de Oblak. Una igualada que sí llegó en el minuto 45, cuando Pep Chevarría puso el 1-1 en el marcador con un zurdazo imparable para el portero esloveno.

Tras el descanso, el encuentro se revolucionó. Primero, el Atlético reclamó un penalti en una caída de Llorente que terminó en una mini tangana. Y seguidamente, Oblak evitó el gol de Isi con un paradón a bocajarro en el mano a mano.

pedro martín explica la polémica jugada

Esa mini tangana se produjo cuando Batalla fue a reclamar a Llorente que no se tirara fingiendo el penalti. La polémica jugada se saldó con una tarjeta amarilla para Koke, que llegó a agarrar violentamente del cuello a Batalla. Una acción por la que los jugadores del Rayo pidieron la expulsión para el capitán rojiblanco.

Momento exacto en el que Pep Chevarría derriba a Llorente en el área.

Durante la retransmisión de Tiempo de Juego, Rubén Martín preguntó a Pedro Martín sobre todo lo ocurrido en el terreno de juego del Metropolitano y el comentarista arbitral fue muy contundente con su análisis sobre la posible tarjeta roja a Koke.

"La jugada, en su concepción, es muy parecida a la que le costó la roja el otro día a Carvajal en Champions", empezó explicando Pedro Martín.

Y añadía: "Hay árbitros que te la perdonan y hay otros que no. Y hoy Hernández Hernández ha decidido perdonársela a Koke. El concepto de la jugada es similar. En una hay un pequeño cabezazo al rival y en la otra el jugador agarra del cuello y tira al suelo al contrario".

Para finalizar, Pedro Martín dijo: "Eso ha pasado muchas veces en el fútbol. Y unas veces los árbitro deciden expulsar y otras pues no".