Joseba Larrañaga, fascinado por el traspaso de Joao Félix al fútbol saudí por 50 millones: "Parece que esté en sus últimos años de carrera"

Este martes ha sido noticia la confirmación del traspaso de Joao Félix al fútbol saudí por los 50 millones de libras que va a pagar el Al-Nassr donde juega Cristiano Ronaldo al Chelsea.

Joao Félix se incorpora al Al-Nassr de Arabia Saudí

El joven futbolista sigue buscando el club en el que explotar después de sus infructuosos pasos por clubes como el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Milan o el Chelsea.

La noticia se conocía horas antes de que se hiciera oficial. Por eso, este pasado lunes, en El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, Jaime Ugarte, Siro López o Gonzalo Miró contaron algunos de los aspectos en la singular carrera de 'O Menino' que le ha llevado a fichar por el fútbol de los 'petrodólares'.

los 'sorprendentes' 50 millones que paga el al-nassr

Larrañaga era el primero en reconocer que la historia de Joao Félix le tiene "fascinado", por una operación tasada en 50 millones de euros, y por la capacidad del Chelsea, "que compra mucho pero ha vendido bien".

Para Jaime Ugarte, el dinero que paga el Al-Nassr está más que justificado para el club saudí por varios motivos: "En el fútbol árabe, Joao Félix es un hombre importante y llega en buena edad" pese a que parece que la liga árabe tiene la etiqueta de ser un campeonato al que va "gente acabada, que no lo está, ni mucho menos".

Precisamente, el detalle de mirarle el mirar el carnet de indentidad del futbolista portugués es lo que le sorprende a Joseba Larrañaga: "Parece que esté ya en los últimos años de su carrera y piensas que con 25 años está empezando todavía".

GONZALO MIRÓ, Y EL PASADO conflictivo DE JOAO FÉLIX

Los motivos por los que Joao Félix no ha cuajado en el fútbol europeo, los ennumeró Gonzalo Miró, y tiene que ver mucho con su actitud y no tanto por sus cualidades, ni tampoco "por el precio que se paga por él".

"Creo que lo llamativo de todo esto es que Joao Félix era un jugador con unas cualidades espectaculares para ser una estrella de fútbol", afirmó Miró, que tiene el convencimiento de que todo eso no se ha producido "no sé si por su actitud, su entorno, lo conflictivo que ha sido o por una mezcla de todo lo que es extrafutbolístico, pero el chico se ha quedado en esto".

Joao Félix, durante su etapa como jugador del Atlético de Madrid

Siro López cree que el principal problema de Joao Félix es que no ha visto "o nadie le ha hecho ver que solo con calidad técnica, no vale. O te llamas Leo Messi o si no, no vale. Tienes que pelear y molestar, que es lo que hablamos de la gente de arriba", comentó el periodista madrileño, adoleciendo cierta falta de esfuerzo del jugador.

"Y sobre todo", retomó Miró, "que siempre ha sido un jugador que ha dado la sensación de vivir enfadado con el mundo, de que nada de lo que le ocurría fuera culpa de él, y que todo era culpa de los demás, y daba lo mismo el club en el que estuviera".