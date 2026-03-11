David Sánchez: "La gran suerte del Barcelona es que el rival era el Newcastle, si es el Chelsea o el PSG..."

David Sánchez ha sido muy crítico en 'El Partidazo de COPE' con el rendimiento del FC Barcelona en su último partido de la Champions League. A pesar de conseguir un empate 1-1 contra el Newcastle en St. James' Park gracias a un gol de Lamine Yamal de penalti, ha calificado la actuación azulgrana como "un muy mal partido del Barcelona", en la línea de lo que ya se vio en otros encuentros.

Un equipo sin pólvora

El análisis de Sánchez se centró especialmente en la inoperancia ofensiva del equipo. El colaborador ha señalado que, a diferencia de otros encuentros, esta vez el Barça fue nulo en la creación de peligro: "arriba no ha generado nada". Según él, el equipo de Hansi Flick adolece de la falta de un referente en su mejor momento. "Antes, o tenía bien a Lewandowski o tenía bien a Ferrán. Ahora no tiene ni a uno ni a otro", sentenció.

La defensa, una vez más, ha sido otro de los puntos débiles. David Sánchez apuntó que sufrir atrás "es tónica habitual en el equipo", una vulnerabilidad que el Newcastle supo explotar. Durante el encuentro, los ingleses generaron constantes problemas, especialmente por las bandas con un incisivo Elanga que superó a Cancelo en varias ocasiones.

Un punto rescatado en el último suspiro

El Barcelona logró salir vivo de Inglaterra gracias a un gol en el tiempo añadido. El partido se le puso muy cuesta arriba cuando, en el minuto 86, Barnes adelantó al Newcastle al rematar un centro de Jacob Murphy. El equipo local había disfrutado de las mejores ocasiones durante todo el choque e incluso se le anuló un gol por fuera de juego.

Sin embargo, cuando la derrota parecía segura, una acción en el área cambió el destino del partido. En el minuto 96, Malick Thiaw cometió un penalti sobre Dani Olmo y Lamine Yamal, con gran templanza, no falló desde los once metros para establecer el 1-1 definitivo. Este resultado deja la eliminatoria abierta para el partido de vuelta en el Camp Nou.

Una advertencia para el futuro

El empate no maquilla la preocupante imagen del equipo, como advirtió Sánchez. El periodista lanzó una dura reflexión sobre el nivel del rival: "Para el Barcelona hoy, es que el rival era el Newcastle, creo que si ese era el Chelsea o el PSG, no sé si estás eliminado". Un aviso contundente de cara a lo que resta de competición, donde la exigencia será todavía mayor.