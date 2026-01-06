Joan García: "A todo jugador le gusta ir con la selección"

El portero del FC Barcelona, Joan García, reconoció que "a todo jugador le gusta ir con la selección", por lo que estará "muy orgulloso y muy contento" si le llega la oportunidad, aunque no es su "objetivo", mientras que defendió que sigue siendo "joven" con "muchísimo que mejorar".

"Estamos muy motivados. Tanto el equipo como yo también, personalmente. Es el primer título que podemos conseguir esta temporada. En mi caso, es el primero que puedo conseguir con este club. Entonces, muy motivados, trabajando muy bien y con muchas ganas de conseguirlo", arrancó el meta su comparecencia en la previa de la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club.

Como su entrenador, Joan García cree que "todavía" tienen "algunas cosas que mejorar", ya que hay errores "que se están repitiendo en estos últimos partidos". "Estamos trabajando en eso, pero estamos llevando los partidos adelante, estamos logrando portería a cero, ya llevamos algunas consecutivas. Con mucha confianza, con muchas ganas de comenzar la Supercopa, pero sabemos que tenemos que mejorar algunas cosas todavía", repitió.

"Esperamos un Athletic muy intenso, sabiendo muy bien lo que quieren hacer. Con un juego de intensidad, dando mucho ritmo al partido y tenemos que estar preparados para eso. Sabemos que también ofensivamente tienen algunas piezas muy importantes. Creo que estamos preparando bien el partido, sabemos cómo tenemos que jugar. Seguramente va a ir bien", analizó.

El portero azulgrana ha sonado para ser uno de los tres guardametas que vaya convocado al Mundial de 2026, aunque no se ha estrenado con la absoluta. "No lo pondría como un objetivo, mi objetivo es seguir jugando día a día, seguir trabajando, intentarlo hacer lo mejor posible en cada partido con el Barça. Después, a todo jugador le gusta ir con la selección. Si en un futuro llega, pues estaré muy contento y muy orgulloso", reconoció.

"Creo que sigo siendo un portero muy joven, que tengo muchísimo a mejorar. Por eso trabajo día a día, sabiendo que aún tengo mucho margen de mejora. El partido del sábado (ante el Espanyol, su exequipo) fue especial para mí y además creo que fue una buena actuación y conseguimos los tres puntos", completó.

Desde su llegada al Barcelona, Joan García convive en la portería con Wojciech Szczesny y Marc André Ter Stegen, que llevan "muchos años al máximo nivel". "Siempre que puedo, intento aprender de ellos, intento escucharlos, analizar cómo entrenan, ver qué cosas puedo mejorar. Y creo que eso es bueno. La competencia que hay en los entrenamientos creo que nos hace mejor a todos", defendió el portero, que confía mucho en su "intuición" a la hora de parar.

También es importante el trabajo psicológico, que García trabaja "visualizando" lo que ocurrirá el día de partido "durante la semana". "Así vas un poco más preparado o ya no te sorprende tanto lo que te puedas encontrar", apuntó, aunque entiende que es un tema "diferente" para cada jugador.

"Cada uno necesita un poco unas cosas y otros necesitan otras. Personalmente, en ningún momento aquí he necesitado ese apoyo (psicológico). Creo que con la ayuda de mi familia, de la gente más cercana, he tenido todo lo suficiente. Sí que es verdad que ha habido momentos en mi carrera que sí que lo he utilizado porque es algo que tiene que estar ahí. Es algo a tener muy en cuenta y a trabajarlo", agregó, preguntado por la ausencia durante semanas de Ronald Araújo para cuidar su salud mental.