el partidazo de cope
David Sánchez, sobre la duda Julián Álvarez y su futuro en el Atlético: "Le estamos dando vueltas a una evidencia"
El delantero argentino, tras su doblete al Tottenham en Champions, asegura que no sabe si continuará la próxima temporada en el club rojiblanco.
Publicado el - Actualizado
2 min lectura0:27 min escucha
Julián Álvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, ha sembrado la duda sobre su futuro en el conjunto rojiblanco. Tras la victoria por 5-2 contra el Tottenham en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, donde fue protagonista con dos goles, el atacante fue preguntado por su continuidad.
Ante la pregunta directa de si podía garantizar su presencia en el equipo la próxima temporada, su respuesta fue ambigua: "Yo que sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no. Nunca se sabe. Pero estoy muy feliz acá", declaró el argentino. Álvarez remarcó su estado actual en el club: "Estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá, nunca dije nada ni hable mal del club, estoy muy agradecido".
Respecto a los rumores que lo vinculan con el FC Barcelona, el delantero fue tajante, atribuyéndolos a las redes sociales: "Son cosas que se dicen en las redes sociales. Se hablan muchas cosas, pero cualquiera pone lo que opina, lo que piensa y se va haciendo una bola. Estoy bien acá, estoy muy contento", concluyó para zanjar el tema.
La opinión de David Sánchez
Para el periodista David Sánchez, las declaraciones del argentino son una evidencia de que no descartaría una salida. Sánchez es claro al respecto: "Le estamos dando unas vueltas aquí a una evidencia, y es que le ha dicho que no sabe si va a continuar, y eso es porque, oye, no descartaría una salida". Contrasta esta actitud con la de otros jugadores que sí afirman su continuidad de manera rotunda.
El comunicador recordó otros casos mediáticos para ilustrar su punto, como el de Mbappé y su posible fichaje por el Real Madrid. Con esto, Sánchez subraya la volatilidad del mercado de fichajes: "¿Qué quiero decir con esto? Los futbolistas van y vienen", sentenció, apuntando a que la situación de Julián Álvarez podría seguir un camino similar.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.