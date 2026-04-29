Alfredo Relaño sentencia tras el PSG-Bayern: "Es el mejor partido que he visto en mi vida"

El veterano periodista Alfredo Relaño ha calificado en 'El Partidazo de COPE' el reciente partido de semifinales de la Champions League entre el PSG y el Bayern de Múnich (5-4) como el mejor que ha presenciado en toda su vida. Relaño, visiblemente impresionado, no ha dudado en afirmar de manera contundente: "Para mí el mejor, sin duda. Mejor que he visto en mi vida".

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Mejor que he visto en mi vida" Alfredo Relaño

Según ha explicado, la combinación de "tantísima calidad de jugadores extraordinarios", la "tantísima rapidez" y el "tanto vértigo" hicieron del encuentro algo único. Relaño ha destacado lo "equilibrado" del choque y las "tantas situaciones cambiantes durante el partido", asegurando que "un partido así no lo he visto nunca". Tal fue su asombro que incluso llamó al periodista Iñaki Gabilondo para buscar un referente similar, sin éxito: "Decía, yo tampoco, por mucho que urgues".

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Por encima de partidos históricos

Relaño ha situado este PSG-Bayern por encima de otros encuentros legendarios que tiene en la memoria, como "el 3-6 de Hungría en Wembley", "el partido del siglo", "el 7-3 de la quinta Copa del Madrid" o la emocionante prórroga del Italia-Alemania del Mundial del 70, donde se marcaron cinco goles. Sin embargo, para él, nada se compara con los "90 minutos que no podías descansar y estabas disfrutando" de esta semifinal.

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El talento se impone a la táctica

El periodista considera que el partido fue un ejemplo de cómo el talento individual puede romper cualquier esquema. "Yo creo que es el momento en que el fútbol, que generalmente se nos va derivando mucho a lo táctico y a la contención, cuando los jugadores se salen del libreto, ya se rompe la pizarra y se rompe todo", ha reflexionado. Ha descrito a los futbolistas como "incontenibles" y ha destacado la presencia de "seis delanteros totalmente extraordinarios y desbocados".

El Balón de Oro, hoy lo podríamos rifar entre 8, 4 de cada equipo, y el que saliera, valía" Alfredo Relaño

La calidad sobre el césped era tal que, en su opinión, el galardón al mejor jugador del mundo podría haberse decidido allí mismo. Además de los atacantes, ha mencionado el gran nivel de los centrocampistas Kimmich y Vitinha. "Yo creo que el Balón de Oro, hoy lo podríamos rifar entre 8, 4 de cada equipo, y el que saliera, valía", ha sentenciado Relaño.

La sensación de estar presenciando algo irrepetible ha sido tan fuerte que el periodista ha confesado haber sentido lo mismo que con las grandes obras del cine. "Yo no he pasado un rato tan bueno, tan prolongado", ha admitido, comparando la experiencia con ver una gran película y desear que no termine. "Yo estaba deseando que no se acabara", ha concluido.