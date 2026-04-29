Siro López, sobre un posible regreso de Mourinho: "Ojalá ficharle, pero desde el Madrid dicen que no entra en las quinielas"

El futuro del banquillo del Real Madrid sigue generando noticias y el último nombre en salir a la palestra es el de un viejo conocido: José Mourinho. Según ha desvelado el periodista Siro López en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, "el que se ha ofrecido al Real Madrid es Mourinho". La información apunta a que el técnico portugués habría dado el paso de manera directa, estableciendo contacto con el presidente del club.

Siro López ha señalado que el representante de Mourinho, Jorge Mendes, sería "el primer interesado en que salga esta información". La estrategia, según el periodista, podría ser la de "hacer ruido y vamos a ver si al final alguien pica". Esta teoría se apoya en que Mendes, como "conocedor de que Mourinho ha llamado a Florentino para ofrecerse", podría haber filtrado la noticia a medios como The Athletic para generar movimiento en el mercado.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press José Mourinho en el banquillo del Benfica.

La postura del Real Madrid

A pesar del revuelo generado y de que algunas voces consideren "coherente" un posible regreso del portugués, la postura del club parece ser muy distinta. La información que se traslada desde el Real Madrid es clara y contundente, asegurando que "el señor Mourinho no entra en las quinielas". Aunque se reconoce el contacto, su nombre no está sobre la mesa como una opción real.

El señor Mourinho no entra en las quinielas" Siro López

Desde la entidad blanca confirman la llamada del técnico, pero desvinculan ese movimiento de un posible fichaje. "Es verdad que se ha llamado para ofrecerse, pero que, en principio, no es el objetivo del Real Madrid fichar a Mourinho", ha explicado Siro López sobre la versión que ofrecen desde el club. De esta forma, el posible regreso del luso al Santiago Bernabéu queda, por ahora, descartado por parte de la directiva.