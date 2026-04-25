Las sensaciones de Miguel Ángel Díaz sobre el futuro entrenador del Real Madrid: "Tengo la impresión de que va a ser Pochettino"

El futuro del banquillo del Real Madrid sigue en el aire y la situación en el club es "sensible", según las últimas informaciones. En medio de este clima de incertidumbre, el periodista Miguel Ángel Díaz ha lanzado su pronóstico sobre quién será el próximo técnico del conjunto blanco.

Díaz ha sido contundente en su apreciación sobre el futuro entrenador madridista. "Tengo la impresión de que Mauricio Pochettino va a ser el entrenador del Real Madrid la próxima temporada".

Creo que Pochettino va a ser el entrenador del Real Madrid la próxima temporada" Miguel Ángel Díaz

Miguel Ángel considera que se hablará "mucho" del banquillo en las próximas semanas y que el club no demorará la decisión: "No creo que el Madrid espere mucho más a hacer público el nombre de su nuevo entrenador" nada más acabar la liga.