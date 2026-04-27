Siro López, y la realidad sobre la llegada de un nuevo técnico al Real Madrid de cara a la próxima temporada: "Da igual quién sea el entrenador"

El estado actual de la afición del Real Madrid es de una profunda desilusión. Según se ha comentado en 'El Tertulión de Tiempo de Juego', nada parece ilusionar a los seguidores, ni siquiera la búsqueda de un nuevo entrenador. La única y ligera alegría podría provenir de una victoria en 'El Clásico', pero incluso eso se describe como "un poquitín de nada".

Ni siquiera Klopp

El debate en 'El Tertulión' destaca que la búsqueda de un nuevo técnico, una obligación para el Real Madrid, se recibe con apatía. Se sugiere que incluso un nombre de primer nivel como Jürgen Klopp no sería un motivo para "tirar cohetes". Este escepticismo tiene su origen en experiencias recientes, como recordó uno de los tertulianos: "¿a quién fichamos? Si el entrenador digamos moderno que estaba a la altura de Arteta, de Guardiola... ya se fichó y duró 4 meses", se cuestionaba Siro López.

Un problema recurrente

La sensación es que el club está "tropezando con la misma piedra de todos los años" en lo que respecta al puesto de entrenador. La alta rotación es un claro indicador, con "3 en año y medio". Esto lleva a la contundente conclusión de Siro López de que "da igual hasta quién es entrenador".

Siro López va más allá, afirmando que el problema reside en las altas esferas. Al ser preguntado sobre si el presidente Florentino Pérez trataría de manera diferente a un entrenador como Klopp que a uno como "Staloni", su respuesta fue categórica: "Es igual. Mismo. Igual. Igual". Esto sugiere que el perfil del entrenador no altera la forma en que se gestiona el club desde la presidencia.

La presión de ganar

La única manera de sobrevivir en el banquillo del Real Madrid es ganando. Como se discutió en El Tertulión, "te salvas de la presión del entorno si vas ganando, solo si vas ganando". Esta presión del "círculo que manda en el Real Madrid" es constante y llega al cuerpo técnico con quejas específicas.

Se puso como ejemplo una queja que le llegó a Arbeloa por sustituir a Fran García y Ceballos en los minutos finales contra Osasuna, un partido en el que un balón perdido por Ceballos terminó en gol. Esto demuestra cómo "esa presión te la va a hacer llegar el entorno siempre". Sin embargo, si los resultados acompañan, esa presión "la soportas, porque al final, oye, vas ganando".