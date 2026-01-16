Quique Sánchez Flores, exfutbolista del Real Madrid, sobre la renovación de Vinicius: "Ahora mismo se aleja cada vez más de los valores del club y no se parece nada al Vinicius que pudo ser Balón de Oro"

El Real Madrid ha dejado escapar en menos de 72 horas los dos primeros títulos de la temporada. El pasado domingo, el conjunto blanco cayó derrotado en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona y este pasado miércoles se le escapó la Copa del Rey tras caer eliminado a manos del Albacete en los octavos de final.

900/Cordon Press Spanish King Cup soccer match Albacete Balonpie vs Real Madrid at Carlos Belmonte stadium in Albacete, Spain, 14 January 2026900/Cordon Press

¿CRISIS DEPORTIVA E INSTITUCIONAL EN EL MADRID?

La semana ha sido muy convulsa en el Madrid y a todo ello hay que sumar la destitución de Xabi Alonso y el nombramiento de Álvaro Arbeloa, que no ha empezado su aventura en el banquillo blanco de la mejor manera posible.

Ninguno de los jugadores de la plantilla está a la altura, a excepción quizás de Courtois y Kylian Mbappé, que con sus paradas y sus goles han mantenido con vida al Madrid tanto en La Liga como en la Champions League. Y entre los principales señalados por su bajo rendimiento se encuentran futbolistas como Jude Bellingham, Camavinga, Rodrygo o Vinicius.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Momento del enfado de Vinicius cuando fue cambiado en el Clásico

El '7' del Real Madrid en los 26 partidos que ha disputado tan solo ha anotado 6 goles y en el Clásico del pasado mes de octubre montó el numerito al ser sustituido en el minuto 72' cuando su equipo ganaba 2-1. El futbolista brasileño se retiró del terreno de juego muy enfadado, realizando aspavientos y gritando.

"¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! Vai tomar no cu! -en castellano, vete a tomar por culo-", fueron las palabras Vinicius en aquel momento. Cuando las cámaras enfocaron a Xabi Alonso, quien miraba para otro lado, dijo un "venga, Vini, h****", y ninguno de los dos interaccionó en el cambio. Pero el jugador no se detuvo ahí y cuando enfiló el túnel de vestuarios demostró más su enfado diciendo: "¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor, me voy!".

¿RENOVARÍA QUIQUE SÁNCHEZ FLORES A VINICIUS?

Y es que Vinicius se juega mucho esta temporada. Su contrato con el Real Madrid finaliza en junio de 2027 y, como es habitual en la política del conjunto blanco, le tocaría ampliar su vinculación en 2026. Sin embargo, su bajo rendimiento y aquel famoso enfrentamiento con Xabi Alonso pueden abrirle las puertas de salida del Madrid.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press ha habido uno que le ha toreado, en público, en medio de la Plaza de las Ventas

Y sobre esa renovación habló Quique Sánchez Flores, exfutbolista del Madrid, en El Partidazo de COPE. "Yo estoy con la parte de la afición que se ha puesto muy nerviosa con Vinicius. Creo que no representa los valores del Real Madrid en los últimos dos años y no se parece nada al Vinicius que pudo ser Balón de Oro. Y creo que está lejísimos de ser el jugador que puede llegar a ser", empezó diciendo.

Y agrega: "Me parece que ahora mismo se aleja cada día más de los valores del Real Madrid. Y si la idea es hacer un equipo en el que el vestuario esté unido… ahora mismo, Vinicius no está en esa línea".

Para finalizar, Quique Sánchez Flores comentó: "Yo dije en su momento que aquel episodio del Clásico iba a ser transversal y que afectaría a todas las plantas del club. Y para mí ha sido uno de los puntos más importantes dentro de la cronología en la que el club desplaza al entrenador porque no le apoyó".