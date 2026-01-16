Quique Sánchez Flores: "Que le hayan echado del Real Madrid es lo mejor para Xabi, era un entrenador agotado producto de la cronología"

Quique Sánchez Flores ha analizado la grave crisis del Real Madrid en El Partidazo de COPE, donde ha charlado con Juanma Castaño sobre todos los aspectos clave. Para el técnico, la destitución de Xabi Alonso no ha sido una sorpresa. "No, nada. A mí estas muertes anunciadas son muy trágicas, son muy dolorosas, son muy injustas y al fin y al cabo lo que deseas para un colega es que si tiene que pasar, que pase cuanto antes", ha asegurado.

Un equipo sin orden ofensivo

El entrenador ha señalado como una de las raíces del problema lo que ocurre en el terreno de juego. "El Real Madrid juega sin orden ofensivo", ha sentenciado. Según Sánchez Flores, equipos como el Arsenal, el City o el Liverpool necesitan un orden para poder asociarse, algo que no ha ocurrido en el conjunto blanco durante toda la temporada, que se ha encontrado con "dos medios centros poco creativos".

Sánchez Flores no entiende por qué el equipo ha jugado "prácticamente 5 meses" sin mediapuntas, teniendo hasta cuatro jugadores para esa posición como Bellingham, Arda Güler o Brahim. Este hecho provoca un "cortocircuito tremendo" en la base del juego que dificulta la conexión con los delanteros.

Para ilustrar esta falta de mecanismos, el técnico ha destacado la ausencia de movimientos clave en ataque. "Nosotros sabíamos con quién jugábamos al lado", ha recordado de su etapa como futbolista. "Es increíble que en el Real Madrid nadie ha hecho una diagonal en 5 meses. Las diagonales que mete Raphinha, las diagonales que mete Fermín, las diagonales que mete Pedri... no ha habido un jugador del Madrid que haya tirado una diagonal en 6 meses".

Es increíble que en el Real Madrid nadie ha hecho una diagonal en cinco meses" Quique Sánchez Flores

La 'rebelión' de Vinicius

Preguntado por si renovaría a Vinicius o lo pondría en el mercado, Quique Sánchez Flores se ha mostrado tajante. "Estoy con la parte de la afición que se ha puesto muy nerviosa con Vinicius. Creo que no representa los valores del Real Madrid en los últimos dos años, no se parece nada al Vinicius que pudo ser Balón de Oro", ha afirmado.

Para el entrenador, uno de los momentos clave de la temporada fue el incidente del cambio de Vinicius en el clásico, un hecho que considera que "iba a ser transversal" y "afectar a todas las plantas del club". En su opinión, en ese momento "el club desplaza al entrenador" al no apoyarlo, lo que dejó a Xavi Alonso en una posición "más débil, más debilitado, más arrodillado".

La actitud de la plantilla

Sánchez Flores ha puesto el foco directamente sobre los jugadores, a quienes acusa de falta de adaptación. "Los jugadores ya han demostrado que el año pasado no han querido con un entrenador de mucho nivel, Ancelotti. Y con Xabi Alonso, yo no me creo que no se lo vaya a decir a los jugadores", ha reflexionado, dejando en el aire el porqué no ejecutan las órdenes.

En este sentido, considera que el bajón de Jude Bellingham no es solo una cuestión futbolística. Cree que el inglés "se ha posicionado mal" en la situación del equipo, pareciendo "cómplice de una situación incómoda para el entrenador, que ha sido la de Vinicius", lo que ha provocado que el jugador se haya ido "disipando".

El análisis final de Quique Sánchez Flores apunta a un problema profundo en el vestuario que va más allá de un cambio de entrenador. La gran dificultad para Arbeloa, el nuevo técnico, es entender "qué está pasando ahí que los jugadores no reaccionan", si están "cómodos, acomodados o desmotivados", concluyendo que es un "toro muy gigante" el que tiene que gestionar.