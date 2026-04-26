El Atlético confirma que Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo

Malas noticias para el Atlético de Madrid. Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, tal y como ha comunicado el club en un parte médico oficial. El centrocampista madrileño tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 58 del partido de este sábado contra el Athletic Club.

Pendiente de evolución

Tras el encuentro, el canterano se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado el alcance de la lesión. A partir de ahora, el jugador rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio.

El club no ha especificado un tiempo de baja estimado y ha señalado que la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición. La ausencia de Barrios supone un contratiempo para el equipo en el tramo final de la temporada, con las semifinales de la Liga de Campeones en el horizonte.