COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

informa javi Gómez

Nico González, de 3 a 4 semanas de baja por lesión

El extremo argentino del Atlético de Madrid se perderá el próximo mes de competición.

Nico González celebra el 0-1 del Atlético contra el Elche

LaLiga

Nico González celebra el 0-1 del Atlético contra el Elche

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Javi Gómez informa que Nico González  se ha roto muscularmente en el entrenamiento de esta mañana previo al partido de semifinales contra el Arsenal.

El extremo argentino estaba siendo pieza clave para el esquema del Cholo y tenía muchas opciones de ser titular en el partido de ida de semifinales de Champions contra el Arsenal, después de marcar un doblete contra el Elche y de cuajar un buen partido contra el Athletic Club en las últimas dos jornadas de Liga.

Los partidos que se puede llegar a perder el argentino son todos los que resta de temporada en liga y podría llegar a una hipotética final de Champions el próximo día 30 de mayo.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking