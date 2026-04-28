Nico González, de 3 a 4 semanas de baja por lesión

Javi Gómez informa que Nico González se ha roto muscularmente en el entrenamiento de esta mañana previo al partido de semifinales contra el Arsenal.

El extremo argentino estaba siendo pieza clave para el esquema del Cholo y tenía muchas opciones de ser titular en el partido de ida de semifinales de Champions contra el Arsenal, después de marcar un doblete contra el Elche y de cuajar un buen partido contra el Athletic Club en las últimas dos jornadas de Liga.

Los partidos que se puede llegar a perder el argentino son todos los que resta de temporada en liga y podría llegar a una hipotética final de Champions el próximo día 30 de mayo.