Juanma Castaño estalla contra el tópico de los entrenadores: "Que les den, el fútbol es para los aficionados"

El partidazo de semifinales de la Champions League entre el PSG y el Bayern de Múnich ha dejado un marcador para la historia (5-4) y un debate sobre la esencia del fútbol. En medio de la resaca de un partido vibrante y lleno de goles, el comunicador Juanma Castaño, en 'Tiempo de Juego', ha lanzado una contundente reflexión sobre a quién deben complacer estos espectáculos.

El fútbol es de los aficionados

Castaño se ha mostrado muy crítico con la idea de que los partidos de ida y vuelta, con muchos goles y errores, no gustan a los técnicos. "A mí es que me quema eso", afirmó, para después sentenciar con rotundidad: "El fútbol no es para que lo vean los entrenadores". Su argumento se centra en que el verdadero destinatario del deporte rey es el seguidor.

EFE Luis Díaz tras marcar su gol en el PSG - Bayern de semis de Champions

El fútbol no es para que lo vean los entrenadores" Juanma Castaño

Para el director de 'El Partidazo de COPE', el foco debe estar siempre en el disfrute del público. "El fútbol es para que lo vean los aficionados, para que lo disfruten los aficionados", insistió. Castaño rechaza que el análisis se pierda en conceptos tácticos que, a su juicio, restan emoción al juego. "En cuanto nos ponemos que si el bloque bajo, que si esto, que es que la imprecisión, no sé qué... Chico, pues esto es lo que nos gusta", concluyó.

A mí los entrenadores que les den, sinceramente, que les den" Juanma Castaño

EFE Kvaratskhelia celebra su doblete en el PSG - Bayern de semis de Champions

Un partido de locura

El partido que ha originado este debate fue un duelo de titanes que finalizó con un 5-4 a favor del París Saint-Germain. El equipo de Luis Enrique viajará a Múnich con una ventaja mínima después de un encuentro en el que llegaron a tener una renta de tres goles, gracias a los dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé y un tanto de Joao Neves.

Sin embargo, el equipo bávaro no se rindió y reaccionó para mantener viva la eliminatoria de cara al partido de vuelta. Los goles de Harry Kane, Michael Olise, Upamecano y Luis Díaz dejaron todo abierto para la próxima semana.