Nacho Peña y el acuerdo del Real Madrid con la UEFA: "Ha perdido la guerra, pero ha ganado batallas importantes"

El Real Madrid ha firmado la paz con la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA), poniendo fin a las disputas legales por el fallido proyecto de la Superliga. En este nuevo escenario, el periodista Nacho Peña ha analizado el acuerdo en 'El Partidazo de COPE', ofreciendo una perspectiva matizada sobre el resultado para el club blanco.

Para Peña, es compatible afirmar que "el Real Madrid ha perdido la guerra" tal y como la había concebido, pero a la vez "ha ganado alguna batalla importante". El periodista considera que, a pesar de que la Superliga no ha salido adelante, la presión ejercida por el club ha provocado cambios significativos en el fútbol europeo.

Las 'batallas ganadas' por el Real Madrid

Desde que comenzó el conflicto en 2021, según ha explicado Peña, se ha producido un "cambio en el formato de competición", que antes era "totalmente inmovilista". Además, ha destacado que ahora entra "mucho más dinero" en las arcas de los clubes gracias a que se disputan más partidos, lo que "ha redundado en un beneficio de todos".

Otro de los puntos clave en el análisis de Peña son las victorias judiciales del Real Madrid. Ha recordado que el club ha acudido dos veces a los tribunales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que "le han dado la razón".

El papel de la ECA y la presión indirecta

Aunque las negociaciones formales con la UEFA las lideró la ECA, con Nasser Al-Khelaïfi a la cabeza, Nacho Peña ha subrayado que la influencia del Real Madrid fue decisiva. "Cuando tú estás a matar con una institución, no vas a montar tú el formato", ha señalado, "pero el hecho de que tú hayas metido esa presión ha hecho que ellos tengan que variarlo".

El periodista ha insistido en que sin la iniciativa del club presidido por Florentino Pérez, la situación sería muy diferente: "Si el Madrid no monta el lío para cambiar la competición y proponer una nueva idea, te aseguro yo que la ECA no se sienta con la UEFA para cambiar el formato".