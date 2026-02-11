Manolo Lama se pronuncia sobre la decisión del Real Madrid que pone fin a la Superliga y se hace una pregunta sobre Florentino Pérez: "El socio le preguntará por qué ha renunciado a ganar 4500 millones"

Manolo Lama ha reaccionado con una enorme ironía al acuerdo de paz alcanzado entre el Real Madrid y la UEFA, que pone fin al proyecto de la Superliga. "Estoy muy contento, porque la medicina ha demostrado que en 4 años el fútbol que estaba muerto y que estaba muy enfermo, pues en 4 años la medicina lo ha curado con esas recetas mágicas que casi nadie conocíamos", ha afirmado en 'Tiempo de Juego'. El periodista ha añadido con sarcasmo que gracias a esta cura, "los chavales hace 4 años no miraban ya el fútbol, y ahora parece ser que vuelven a ver el fútbol".

La renuncia a 5.000 millones

El punto central de la crítica de Lama se ha enfocado en la retirada de la demanda que el Real Madrid mantenía contra la UEFA, valorada en 5.000 millones de euros, y que según el club estaba prácticamente ganada. "El socio del Madrid, cuando vaya a la asamblea, levantará la mano y dirá, ¿cómo ha renunciado usted a ganar 5.000 millones de euros?", ha cuestionado Lama. El comunicador ha recordado que el presidente del club, Florentino Pérez, "está para defender los intereses, no de la UEFA ni del fútbol europeo, sino del Madrid".

Una negociación llena de incógnitas

Lama también ha puesto en duda el relato de la negociación, sugiriendo que la iniciativa de sentarse a hablar pudo partir del propio club blanco y no de la UEFA. "A lo mejor es Florentino el que se ha querido sentar", ha deslizado. Ha criticado además las informaciones previas que daban por hecho que el club seguía adelante con la demanda, "cuando el Madrid estaba negociando parar esta guerra que a él no le daba nada".

El acuerdo, del que todavía no se conocen los detalles económicos y competicionales, implica el fin de las disputas legales, pero Lama ha finalizado con una pulla. Al recordar otras decisiones controvertidas del club, ha sentenciado: "Si el Madrid ahora renuncia a ganar 5.000 millones, bueno, en su momento renunció a otras cosas... pero oye, mira, serán también victorias".