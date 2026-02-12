Roberto Palomar sentencia el gran fracaso de Florentino Pérez con la Superliga: "Su primera y definitiva cagada fue decir que el deporte daba igual"

El periodista Roberto Palomar ha calificado la Superliga como la "historia de un fracaso" en el programa 'El Partidazo de COPE'. Palomar cuestiona que se le atribuya al Real Madrid el mérito de haber cambiado el formato de la competición cuando la iniciativa "duró 3 días" y se le "fueron todos los clubes".

'El deporte da igual', la frase que lo sentenció

Para Palomar, todo se torció desde el inicio, con la intervención de Florentino Pérez en 'El Chiringuito'. Recuerda que su afirmación, "el deporte da igual", fue la "primera y definitiva cagada" porque iba contra "la cultura del fútbol tal y como lo tenemos concebido". Considera que aquella intervención, vista años después, es "hilarante".

Una gestión desastrosa

El analista de COPE sostiene que "todo el resto de la gestión ha sido un desastre". Critica que el proyecto ha estado "mal explicado", con formatos cambiantes que "no entendía absolutamente nadie", y menciona la gira de un CEO para explicar una idea incomprensible.

Según su visión, a día de hoy la Superliga es simplemente "el Madrid contra el Castilla", calificando la iniciativa como "una idea que ha sido un fracaso total y absoluto de Florentino Pérez".

Finalmente, Palomar advierte que el proceso judicial no ha terminado. Señala que la UEFA puede interponer un "recurso de casación", por lo que la disputa legal podría alargarse y el resultado final sobre las compensaciones económicas todavía es incierto.