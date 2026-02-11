"En la letra pequeña del acuerdo entre Real Madrid y UEFA por la Superliga, me cuentan que el asunto de la tecnología tiene relación con intentar que el fútbol sea más barato"

La noticia saltaba por sorpresa este miércoles, calificándose como una "bomba informativa" en el programa 'Deportes COPE': se ha firmado la paz entre el Real Madrid y la UEFA. Este acuerdo, en el que también participa la Asociación de Clubes Europeos (ECA), supone, en palabras del periodista José Luis Corrochano, el "adiós definitivo a la Superliga" por parte del club blanco, que abandona así el proyecto que ha defendido con firmeza desde abril de 2021.

La 'letra pequeña' del acuerdo

Aunque los detalles completos del pacto se conocerán más adelante, la periodista Arancha Rodríguez ha adelantado en 'Deportes COPE' una de las claves que esconde el acuerdo. Según ha explicado, "en el tema de la tecnología, los tiros van a ir por lo que ha manifestado alguna vez su presidente, Florentino Pérez". El objetivo no es otro que "intentar hacer llegar el fútbol de la forma más barata, si es posible gratis, a el mayor número de los aficionados", una aspiración que ya era central en el proyecto de la Superliga.

Esta vía tecnológica estaría directamente relacionada con la creación de una plataforma similar a 'Unify', que la Superliga planeaba lanzar para hacer el fútbol más accesible. La finalidad es evitar que "los jóvenes y el resto de aficionados no se desenganchen del fútbol" y garantizar que el deporte siga siendo sostenible a largo plazo. La oficialización de todos los detalles, según apuntan, podría llegar una vez finalice la presente temporada.

¿Fracaso de Florentino o victoria para los clubes?

El análisis sobre si este desenlace supone una derrota o una victoria genera opiniones divididas entre los expertos. Para el periodista Roberto Morales, el acuerdo evidencia que "se ha impuesto la lógica" y que, de cara a la opinión pública, "le va a quedar como un fracaso de Florentino Pérez" en su intento de crear una competición para la élite. Esta visión es compartida por Corrochano, quien considera que el titular principal es que la Superliga ha fracasado, aunque el Real Madrid haya "rascado algo" en la negociación, como la retirada de la demanda de 4.000 millones de euros que el club reclamaba a la UEFA por daños y perjuicios.

Sin embargo, otros analistas como Melchor Ruiz y Arancha Rodríguez defienden que la insistencia del Real Madrid ha traído beneficios para todo el fútbol europeo. Sostienen que "la lucha del Real Madrid no ha beneficiado solo al Real Madrid" sino que, gracias a su pulso, "acabó de momento con el monopolio de la UEFA", forzando al organismo a modificar el modelo de la Champions League y a repartir más dinero entre los clubes. Consideran que el sueño de los grandes ha provocado cambios estructurales positivos.

Un acuerdo que tenía que llegar

Para el colaborador Guille Uzquiano, el acuerdo era inevitable y "quizás ha tardado demasiado en llegar". En su opinión, desde que los clubes ingleses abandonaron el proyecto, estaba claro que la Superliga, tal y como se había concebido, era imposible. "Estaba claro que el acuerdo tenía que llegar, porque la escisión era imposible", ha señalado, apuntando a que el pacto es la consecuencia lógica de una situación que se había vuelto insostenible para el club blanco, que se había quedado solo en su defensa del proyecto, tal y como reaccionó en su día el propio Tebas. Ahora, la atención se centra en el congreso de la UEFA de este jueves, donde se espera que su presidente, Aleksander Ceferin, valore un acuerdo que su organización, previsiblemente, venderá como un gran triunfo.