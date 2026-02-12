"Si lo que ha conseguido Florentino Pérez es un fair play financiero serio en la UEFA y poner al Real Madrid a la misma altura de los clubes ingleses en el mercado, el acuerdo es un éxito"

El Real Madrid, junto a la UEFA y la EFC, publicó este miércoles un comunicado en el que las tres partes implicadas anunciaban un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. Un pacto, con el que a priori, se daba carpetazo al proyecto de la Superliga.

Alamy Stock Photo El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (izquierda), y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, en las gradas

EL REAL MADRID Y LA UEFA FIRMAN LA PAZ

Con el acuerdo de principios, además, se pretende "respetar el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología".

Hace unos meses, Florentino Pérez se mostraba firme con el futuro de la Superliga. "Hemos ganado la batalla judicial y ganaremos las siguientes batallas. Porque es el mejor proyecto para todos los clubes. Y así nos lo reconocen en privado todos ellos", aseguraba el presidente del Real Madrid en la Asamblea del conjunto blanco, donde también anunciaba un demanda millonaria contra la UEFA que ascendía hasta los 4.500 millones de euros.

PRESSE SPORTS / Cordon Press Aleksander Ceferin y Nasser al Khelaifi en el palco de Montjuic antes del Barcelona - PSG.

Y Nasser Al-Khelaïfi, por su parte, este mismo miércoles se mostraba agradecido por la paz alcanzada entre el Madrid, la UEFA y la EFC, que él preside. “Quiero dar las gracias a todas las partes implicadas en este acuerdo histórico. Al presidente de la UEFA y, por supuesto, a Florentino Pérez, un hombre muy elegante e inteligente, un visionario y alquien que siempre trata de impulsar las cosas y mejorarlas. Y si alguien dice o piensa que hoy ha 'perdido', es un estúpido y no sabe nada de fútbol. Lo importante es que todos ganamos y nadie pierde”, han sido las palabras del dirigente de la EFC en 'Marca'.

¿QUÉ PUEDE CONSEGUIR FLORENTINO PÉREZ?

Y en El Partidazo de COPE se habló y largo tendido sobre todo lo acontecido en torno a la Superliga, el Real Madrid, la UEFA y la antigua ECA. Alfredo Relaño quiso hablar del gran problema al que se han enfrentado los clubes en los últimos años y dijo: "Estoy de acuerdo con que el fair play financiero es un problema que ha sufrido el Real Madrid y los otros clubes españoles frente a otros clubes europeos, que hacen trampas y la UEFA lo ha tolerado".

Alamy Stock Photo Florentino Pérez

Relaño iba más allá y comentaba: "Pero hay que recordar que en la fundación de la Superliga había seis de esos clubes que eran los ingleses y en el escrito fundacional no ponía nada sobre el fair play financiero. Había un límite de gasto en plantilla sobre el ingreso general, pero no había un límite de ingresos".

Y Juanma Castaño, por su parte, aseguraba: "Si lo que ha conseguido Florentino Pérez es que haya un fair play financiero serio en la UEFA y que ponga a la misma altura la capacidad de moverse dentro del mercado al Real Madrid y a los clubes ingleses, es un éxito".