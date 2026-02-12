Santi Cañizares valora el acuerdo entre el Real Madrid y UEFA: "La UEFA no hubiera hecho esto con un club menor"

El Real Madrid, la UEFA y la European Football Clubs (EFC) han alcanzado un acuerdo que pone fin a las disputas legales por el fallido proyecto de la Superliga. Este pacto llega apenas cinco días después de que el FC Barcelona se bajara del proyecto, dejando solo al club blanco. El exportero Santi Cañizares ha valorado este nuevo escenario en los micrófonos de 'El Partidazo de COPE'.

Para Cañizares, que se haya llegado a un acuerdo "es una buena noticia", ya que el proyecto de la Superliga no tenía "demasiado sentido ni demasiado recorrido" con un solo equipo dispuesto a participar. En su análisis, considera que Florentino Pérez "ha incidido en el error" y "ha fracasado en esa creación de ese proyecto" al no haber conseguido que nadie más se sumara.

Alamy Stock Photo El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

El peso del Real Madrid

La clave del acuerdo, según el exfutbolista, radica en la importancia histórica del club madrileño. Cañizares ha afirmado que el trato de favor es evidente: "La UEFA, que está más cerca de la arrogancia que de la clemencia, no hubiera hecho seguramente esto con un club menor". Añade con contundencia que a otro equipo "quizá le habría echado de la competición".

El comentarista deportivo también cree que "el fútbol va a cuidar a Florentino" y que no se quiere "hacer leña del árbol caído". Para Cañizares, a la UEFA le interesa que el Real Madrid esté de su lado, ya que representa "el activo más importante" del fútbol por su palmarés e historia.

Al-Khelaïfi tiende puentes

Las palabras de Cañizares coinciden con el tono conciliador mostrado recientemente por Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG y de la ECA. Aunque ha calificado la Superliga como un proyecto "egoísta y cerrado", también ha querido tender puentes con la entidad madrileña, asegurando que no tiene "absolutamente nada en contra del Real Madrid" y que "el fútbol es de todos, no solo de unos pocos".

Con este pacto se resuelven las disputas legales y se busca trabajar "por el bien del fútbol europeo de clubes", según el comunicado oficial. El acuerdo se basa en respetar el mérito deportivo, la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados.