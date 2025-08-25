El Real Madrid no ha recibido, de momento, ninguna oferta por Dani Ceballos

Un verano más, el futuro de Dani Ceballos sigue estando en el aire. Al comienzo del mismo, y una vez finalizado el Mundial de Clubes para el Real Madrid, el centrocampista dejó unas declaraciones a su llegada a Sevilla dejándose querer por el Betis y abriendo la puerta a un posible regreso.

"Todavía no he hablado con el Betis, pero éste es un verano muy importante para mí y ya hablaremos sobre mi futuro. El Betis es mi casa y siempre va a ser mi casa", apuntó.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Dani Ceballos en el Mundial de Clubes

La especulación sobre una posible salida del jugador andaluz se aumentó a raíz de la publicación del propio Ceballos este domingo en su cuenta personal de Instagram tras el encuentro ante el Oviedo.

Ceballos compartió una imagen del encuentro, al cual salió en los últimos minutos en sustitución de Kylian Mbappé, con el mensaje "Last Dance".

Esta publicación la conocimos durante 'El Tertulión de los domingos' con Juanma Castaño y todos los comentaristas estaban de acuerdo en que la interpretación de este mensaje estaba relacionada con la salida del jugador del equipo blanco en este mercado de fichajes.

En las últimas horas muchas son las informaciones que apuntan a la posibilidad de que Ceballos ponga rumbo al Olympique de Marsella, sin embargo, tal y como ha podido saber nuestra compañera Arancha Rodríguez, el Real Madrid, de momento, no ha recibido ninguna oferta por el jugador.

El jugador tiene contrato con el equipo blanco todavía hasta 2027 y el Real Madrid no va a 'regalar' al jugador y para que salga de la disciplina merengue tiene que llegar un club primero con el dinero por delante.