Lo que pide el Betis a Ceballos y el Real Madrid para hacer el fichaje en este mercado: "No va a pagar"

El futuro de Dani Ceballos vuelve a estar en el aire. El centrocampista del Real Madrid ha sido protagonista de rumores de salida durante varias temporadas, y este verano no es la excepción. El jugador sevillano apenas ha tenido minutos en el reciente Mundial de Clubes, lo que refuerza la sensación de que Xabi Alonso, actual técnico del Madrid, no cuenta con él de cara a la nueva temporada.

El betis el favorito para dani ceballos

Uno de los destinos que más suenan es el Real Betis, club en el que se formó y con el que guarda una estrecha relación tanto deportiva como emocional. Esta semana, Ceballos fue captado por las cámaras de El Chiringuito a la llegada de la estación en Sevilla, donde dejó unas palabras que alimentan la posibilidad de un regreso: "El Betis es mi casa y siempre lo va a ser. Ojalá tenga la puerta abierta siempre. Ya hablaremos del futuro después de esta semana. Todavía no ha habido reuniones."

isaac escalera en el partidazo de cope

En El Partidazo de COPE, el periodista Isaac Escalera explicó qué tendría que pasar para que el regreso de Ceballos al Betis fuera posible: "Desde el punto de vista del Betis, tienen que pasar bastantes cosas. Lo primero, que Ceballos se rebaje su salario y que el Real Madrid acepte un traspaso por muy poquito dinero, prácticamente nada."

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Dani Ceballos en el Mundial de Clubes

Escalera también aclaró que, de momento, el Betis no ha hecho ningún movimiento formal este verano: "Al futbolista le quedan dos años de contrato con el Madrid. Por supuesto que el Betis no puede llegar a las cifras salariales del Madrid, ni pagar el traspaso que puedan pedir. Es cierto que en los últimos mercados el Betis se ha puesto en contacto con él, lo ha tanteado, pero este verano, hasta ahora, no lo ha hecho. No sé si lo hará mañana, pero hoy por hoy, no."