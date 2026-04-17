El pasado futbolístico del chef Dabiz Muñoz en la cantera del Atlético de Madrid: "Jugué en Segunda B y coincidí con Antonio López, que fue capitán del primer equipo"

Este sábado Atlético de Madrid y Real Sociedad disputan en el estadio de La Cartuja la final de la Copa del Rey.

Europa Press Imagen del trofeo de la Copa del ReyRFEF / Europa Press10/10/2024

Un partido al que el equipo rojiblanco llega pletórico tras lograr la clasificación para las semifinales de la Champions League; y al que el conjunto de San Sebastián se presenta en plena batalla por alcanzar los puestos europeos en La Liga y con ganas de conquistar un trofeo que ya levantó en 2020 sin público en las gradas.

GRAN DESPLIEGUE DE SEGURIDAD EN SEVILLA

El choque se disputará en Sevilla, una ciudad que estará blindada con un dispositivo de seguridad compuesto por tres mil personas.

El operativo que velará por la seguridad de las setenta mil personas que acudan al estadio estará conformado por agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local, miembros de Protección Civil, Bomberos y sanitarios, entre otros.

X - Betis Imagen del estadio de La Cartuja antes de un partido del Betis.

El dispositivo se pondrá en marcha este viernes y se extenderá hasta el domingo. Un periodo durante el cual se concentrarán los desplazamientos de las aficiones, la celebración del encuentro y la posterior operación retorno.

EL PASADO FUTBOLÍSTICO DE DABIZ MUÑOZ

Y a pocas horas de la final, Juanma Castaño ha entrevistado en El Partidazo de COPE a Dabiz Muñoz y Martín Berasategui, chefs y aficionados del Atlético y Real Sociedad respectivamente.

Como fieles seguidores, apoyarán este fin de semana a sus equipos; aunque ninguno de los dos podrá asistir a La Cartuja. Aunque quizás el que esté más vinculado al mundo del fútbol sea Dabiz Muñoz, que jugó en las categorías inferiores del conjunto colchonero.

Juanma Castaño entrevista a Dabiz Muñoz y Martín Berasategui

"Estuve jugando en el Atlético de Madrid desde los 12 años hasta los 18 casi y llegué a jugar en Segunda B con el Atlético Madrileño (filial rojiblanco)", empezó diciendo el cocinero.

Y agregaba seguidamente: "Siempre hay una cosa que me gusta mucho contar, que también la cuenta él, y es que cuando jugaba en Tercera División coincidí con Antonio López, que llegó a ser capitán del primer equipo".

Para finalizar, Dabiz Muñoz recordaba algunas anécdotas con el exfutbolista alicantino. "Yo soy del 80 y él es del 79 y siempre me metía con él porque venía de Benidorm y le decía que no sabía jugar al fútbol. Y al final, pues yo me quedé friendo huevos", confesó a Juanma Castaño entre risas.