COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

tiempo de juego

Dani Senabre analiza la eliminación del Barcelona ante el Atlético en Champions: "Es un paso atrás bastante grande"

El colaborador de Tiempo de Juego analiza la eliminación azulgrana y afirma que, pese a la inminente victoria en LaLiga, la temporada es peor que la anterior.

Dani Senabre y la eliminación del Barcelona
00:00
Descargar

Dani Senabre y la eliminación del Barcelona

Antonio Pérez del Castillo

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:19 min escucha

El colaborador de Tiempo de Juego, Dani Senabre, ha ofrecido su análisis sobre la eliminación del FC Barcelona de la Champions League a manos del Atlético de Madrid. Tras felicitar al conjunto rojiblanco, Senabre ha afirmado que, aunque no tiene nada que reprocharle al Barça en el partido de vuelta, la temporada actual supone un retroceso para el club.

Una oportunidad 'muy bestia' en la ida

Senabre ha recordado sus críticas tras el partido de ida, que generaron enfado en el entorno culé. Según el periodista, en aquel encuentro el Barça dejó pasar una "oportunidad muy bestia" y los errores arbitrales eclipsaron un rendimiento que no fue tan bueno como se percibió mayoritariamente.

En contraste, sobre el partido de vuelta, ha señalado que el equipo "lo ha dado todo" y ha elogiado su nivel de juego. De hecho, ha asegurado que con esa intensidad habrían obtenido mejores resultados durante el año: "Si el Barça juega siempre como hoy, lo más normal es que gane la mayoría de partidos".

Si el Barça juega siempre como hoy, lo más normal es que gane la mayoría de de partidos"

Dani Senabre

Lamine Yamal celebra el 0-1 del Barcelona en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones

EFE

Lamine Yamal celebra el 0-1 del Barcelona en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones

Un paso atrás a pesar de LaLiga

El punto central de su argumento es que, incluso ganando LaLiga, la temporada es decepcionante. "Aunque gane la liga, que la va a ganar, este año es peor que el anterior", ha sentenciado. Para Senabre, se trata de una involución en el juego y en las sensaciones que transmite el equipo.

El Barcelona lamenta la eliminación en Champions contra el Atlético

EFE

MADRID, 14/04/2026.- Los jugadores del FC Barcelona aplauden a su afición al finalizar el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputaron este martes en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Juanjo Martín

Este año es un paso atrás bastante grande respecto a la temporada pasada"

Finalmente, el colaborador ha reflexionado sobre el sorteo, mostrando su convencimiento de que el resultado habría sido diferente ante otro rival. "Estoy seguro que si hubiera pasado el Arsenal le hubiera dado menos problemas al Barça que los que le da el Atlético de Madrid", ha comentado, destacando que el Cholo Simeone "le tiene tomada la medida" al conjunto azulgrana.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking