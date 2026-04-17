Abraham Romero, periodista: "El Real Madrid quiere un entrenador de peso y capaz de gestionar los egos de una plantilla que se ha agrietado"

La temporada del Real Madrid ha terminado con la necesidad de una profunda reflexión que apunta a cambios significativos en varias áreas clave del club. Tras un año sin títulos importantes, la directiva se plantea una reestructuración que afecta desde el banquillo hasta la dirección deportiva, con varios nombres propios sobre la mesa.

Un banquillo en el aire

La continuidad de Álvaro Arbeloa al frente del equipo es altamente improbable. Según informa Abraham Romero, periodista de El Mundo, la única opción para que siguiera sería que el club no encontrara un sustituto, un escenario similar al que se vivió con Xabi Alonso. La temporada sin títulos, con derrotas en Copa, Champions y el adiós a La Liga bajo su dirección, hace que su permanencia sea "muy complicada", a pesar de la buena conexión que ha logrado con el vestuario.

EFE Álvaro Arbeloa durante el Bayern - Real Madrid de la Champions League.

El Madrid quiere un entrenador de peso, un entrenador capaz de gestionar los egos de una plantilla" Abraham Romero

El club busca un perfil de entrenador de peso, con experiencia y capacidad para "gestionar los egos de una plantilla que se ha agrietado en los últimos dos años". La experiencia con perfiles más jóvenes como Xabi Alonso "no ha salido bien", por lo que se descarta repetir un patrón similar con técnicos como Cesc Fàbregas. El objetivo es encontrar un líder consolidado que imponga su criterio.

En la lista de candidatos aparecen nombres como el de José Mourinho, quien, aunque para algunos parece una opción del pasado, se recuerda que lo mismo se pensaba de Ancelotti antes de su exitoso regreso. Otro nombre es el de 'Dino', actual seleccionador de Estados Unidos, cuyo fichaje sería contractualmente sencillo. Mientras tanto, opciones como Zidane, que parece destinado a la selección francesa, o Jürgen Klopp, que no estaría por la labor, se antojan más lejanas.

La dirección deportiva, señalada

Los fichajes de los últimos años y su encaje en el equipo han puesto en una "situación complicada" a Juni Calafat, el jefe de ojeadores del club. Ha existido una desconexión entre las grandes inversiones, como la de Endrick, y su utilización por parte de los entrenadores. El club quiere que los fichajes "estén en el campo", por lo que se plantea "mejorar ese departamento", ya sea con la salida de Calafat o con la incorporación de una nueva figura que le apoye.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Endrick durante un partido del Real Madrid

Otro puesto en revisión es el de Santiago Solari como director de fútbol. Actualmente, es un cargo con nombre pero sin "peso ahora mismo en las decisiones" importantes de la planificación deportiva. La intención del club es reformar esta área para que el departamento de fútbol sea plenamente funcional y determinante.

Movimientos en la plantilla

Varios jugadores importantes terminan contrato y su futuro es incierto. Carvajal tiene una conversación pendiente con el club, pero su escasa participación en el tramo decisivo de la temporada y sus remotas opciones de ir al Mundial hacen "muy, muy difícil" su renovación. Por su parte, se da por hecho que Alaba no seguirá, mientras que la renovación de Rüdiger está "bastante cerca" de cerrarse.

Vender a Vinicius con un año y medio de contrato, a nivel económico no tendría mucho sentido" Abraham Romero

En el capítulo de salidas, el club está dispuesto a "escuchar ofertas" por Marco Asensio. No se le empujará a irse, pero se le expondrá cuál será su situación la próxima temporada para que valore un traspaso, una fórmula similar a la empleada con Dani Ceballos en los últimos años. En cuanto a los jóvenes, la gran apuesta es Endrick, en quien se quieren "invertir minutos y tiempo". Esto podría llevar a una nueva cesión de Gonzalo, mientras que se contempla recuperar a Nico Paz por una cifra inferior a los 10 millones de euros.

realmadrid.com Dani Ceballos, durante un encuentro con el Real Madrid

A pesar de los rumores, el club mantiene una confianza total en sus tres grandes apuestas de futuro: Mbappé, Vinicius y Bellingham. La directiva cree que tienen "más potencial del que se ha demostrado" y que, con un nuevo entrenador y un par de piezas clave, el equipo puede volver a competir al máximo nivel. La renovación de Vinicius es una pieza clave en este puzle, ya que venderlo ahora "a nivel económico no tendría mucho sentido". La prioridad es renovarlo para asegurar su valor y fortalecer la posición del club.